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Служить смогут и 60-летние: ВР на полпути к разрешению брать на контракт возрастных украинцев
Вопрос мобилизации продолжает оставаться болезненным для многих украинцев, и для его решения в Верховной Раде решили разрешить гражданам Украины в возрасте 60 лет заключать контракты с ВСУ. Предполагается, что использовать их будут на небоевых должностях с небольшой физической нагрузкой и с контрактом на год, с возможностью его продления и испытательным сроком.
Об этом говорится в законопроекте № 13229, поданном группой народных депутатов Украины. Более того, документ уже принят в первом чтении и ожидает второго, находясь в статусе «неотложного».
Согласно положениям законопроекта, украинцы в возрасте 60+ лет могут заключать контракты с ВСУ на небоевые посты, в званиях рядовых, сержантов, старшин, младших и средних офицеров если ВЛК признает их годными. Контракт может заключаться сроком на 1 год, и продляться в случае его успешного завершения. Вместе с тем есть ряд особенностей:
- подписание контракта возможно при условии письменного согласия командира части и должно касаться тех, кто был уволен с военной службы после 1 января 2015 года;
- назначение на офицерскую должность по контракту в возрасте более 60 лет происходит исключительно при согласовании кандидатуры с Генеральным штабом ВСУ;
- при заключении контракта предполагается двухмесячный испытательный срок, что может служить основанием для его разрыва (также это возможно по причине служебного несоответствия).
При соблюдении этих условий возраст более 60 лет не закрывает для желающих перспектив для службы в Вооруженных силах Украины. По мнению авторов законопроекта, их имеет смысл использовать на небоевых должностях, требующих знаний и опыта.
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