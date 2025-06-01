В Украине изменили условия для отсрочки от мобилизации для двух категорий военнообязанных

Кабмин, внесший ряд изменений в Порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации, которые касаются как призыва, так и порядка учета военнообязанных, усовершенствовал процедуры предоставления отсрочки на период действия особого положения в Украине для определенных категорий граждан.

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Как сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, это касается педагогов и ученых.

Речь идет о научных и научно-педагогических работниках заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень, и педагогических работников заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования при условии, что они там работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Этим категориям предоставляется отсрочка сроком на 1 год, но не более чем на срок проведения мобилизации, установленный президентским указом или наступления обстоятельств, при которых лицо теряет законные основания на отсрочку.

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«В случае продления установленного Указом президента Украины срока проведения мобилизации, для продления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, вышеупомянутые военнообязанные не ранее чем за 1 неделю до завершения предыдущего установленного Указом президента Украины срока проведения мобилизации, подают в районные (городские) территориальные отделы должность, которую они занимают по основному месту работы, и размер доли ставки при оплате труда», — добавил Мельничук.

Напомним, что 5 июня завершается срок, отведенный военнообязанным, которые год назад имели статус «ограниченно пригодный», на прохождение повторной ВВК. Медкомиссия должна установить, годен ли человек к службе, или не годен. Нардеп Федор Вениславский заявил, что большинство людей, уже прошедших комиссию, были признаны годными к службе. Половина — без оговорок, другая — с определенными оговорками.

Фото Pixabay

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