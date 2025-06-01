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В Украине изменили условия для отсрочки от мобилизации для двух категорий военнообязанных
Кабмин, внесший ряд изменений в Порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации, которые касаются как призыва, так и порядка учета военнообязанных, усовершенствовал процедуры предоставления отсрочки на период действия особого положения в Украине для определенных категорий граждан.
Как сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, это касается педагогов и ученых.
Речь идет о научных и научно-педагогических работниках заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень, и педагогических работников заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования при условии, что они там работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.
Этим категориям предоставляется отсрочка сроком на 1 год, но не более чем на срок проведения мобилизации, установленный президентским указом или наступления обстоятельств, при которых лицо теряет законные основания на отсрочку.
«В случае продления установленного Указом президента Украины срока проведения мобилизации, для продления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, вышеупомянутые военнообязанные не ранее чем за 1 неделю до завершения предыдущего установленного Указом президента Украины срока проведения мобилизации, подают в районные (городские) территориальные отделы должность, которую они занимают по основному месту работы, и размер доли ставки при оплате труда», — добавил Мельничук.
Напомним, что 5 июня завершается срок, отведенный военнообязанным, которые год назад имели статус «ограниченно пригодный», на прохождение повторной ВВК. Медкомиссия должна установить, годен ли человек к службе, или не годен. Нардеп Федор Вениславский заявил, что большинство людей, уже прошедших комиссию, были признаны годными к службе. Половина — без оговорок, другая — с определенными оговорками.
Фото Pixabay239
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