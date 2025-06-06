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Где смотреть онлайн Канада — Украина: расписание трансляций и прогноз на матч турнира Canadian Shield
В субботу, 7 июня, сборная Украины по футболу, которая не сумела пробиться в элитный дивизион Лиги наций, проведет на 31-тысячном стадионе «ВМО Филд» в Торонто стартовый матч международного турнира Canadian Shield-2025 против команды Канады.
В прежние годы 30-я сборная рейтинга ФИФА Канада и «желто-синие» (25-я позиция) пересекались друг с другом в очных встречах лишь раз, когда осенью 2010 года на киевском стадионе «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче — 2:2.
Фаворитом предстоящего поединка на арене, которая примет матчи ЧМ-2026, букмекеры считают хозяев поля. К примеру, контора GGBet принимает ставки на победу Канады в основное время с коэффициентом 2,15, на ничью — 3,49, на выигрыш подопечных Сергея Реброва — 3,01.
В прямом эфире трансляцию поединка Канада — Украина смотрите (начало — в 22:30) на медиасервисе MEGOGO и на бесплатном телеканале MEGOGO Спорт, который вещает в эфире Т2 и кабельных сетях.
Международный турнир Canadian Shield
7 июня (суббота)
Канада — Украина 22:30 MEGOGO, MEGOGO Спорт
Напомним, что, кроме сборной Украины, на турнире в Торонто также выступят команды Канады, Новой Зеландии и Кот-д'Ивуара. Каждая дружина проведет по два матча. Во второй встрече «желто-синие» сыграют в ночь на 11 июня (начало — в 0:00) с новозеландцами.
По регламенту соревнований, за победу каждая команда получит 3 очка, за ничью — одно и за выигрыш в серии пенальти — 2. В каждой игре будет определен победитель: в случае ничьей в основное время сразу последует серия 11-метровых ударов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Украины не сыграет на турнире в Канаде из-за ветрянки.
Фото uaf.ua158
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