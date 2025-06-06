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Спрос больше предложения: вырастет ли курс доллара к середине июня
Несмотря на отмену с 1 июня «экономического безвиза» для украинского экспорта в ЕС, национальная валюта по отношению к доллару осталась стабильной. Такая же ситуация по мнению банкиров продлится и как минимум до середины первого летнего месяца.
Об этом «ФАКТАМ» сообщил Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности банка «Глобус». По его словам в ближайшие дни на рынке будет спокойно: курс будет вести себя сдержанно, а изменения будут носить скорее декоративный, а не стратегический характер.
Так, хотя спрос на валюту пока немного выше предложения, но ситуация под контролем. Нацбанк не видит причин для паники — интервенции до 800 млн дол. в день покрывают потребности рынка, не меняя общего баланса. Режим управляемой гибкости продолжает действовать как рамка для всех валютных движений, а курсовые колебания, конечно, возможны как в сторону укрепления, так и снижения — но с очень ограниченной амплитудой.
Факторы, которые могли бы встряхнуть ситуацию, подчеркивает Тарас Лесовой, пока не на горизонте, а госбюджет держится на комбинации экономического роста, финансовой поддержки стран-партнеров.
«В то же время, прекращение „экономического безвиза“ с ЕС немного скорректирует объемы валютных поступлений, но международные резервы продолжают пополняться — не рекордными темпами, но стабильно. В итоге — середина июня пройдет без курсовых сенсаций. Колебания возможны, но настолько предсказуемы, что сложно назвать их настоящим „изменением курса“. Это, скорее, рутинная работа стабильного механизма, а не пролог к новой экономической драме», — прогнозирует собеседник «ФАКТОВ».
Как писали ранее «ФАКТЫ», в течение года гривня будет постепенно снижаться по отношению к доллару, но происходить это будет очень медленно.93
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