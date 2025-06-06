- 06.06 23:27 Украина U21 на 90+2-й минуте вырвала победу над Испанией перед отъездом на Евро-2025: видеообзор матча
- 06.06 22:26 Что привезти в подарок из путешествия, а что привозить не стоит: некоторые нюансы вас удивят
- 06.06 21:59 Печеный картофель в муке: бюджетный и вкусный рецепт от гастроблогера Марины Гармаш
- 06.06 21:29 «Просто хочу наслаждаться каждой минутой»: Дженнифер Лопес растрогала признанием
- 06.06 20:45 «Григорий Сковорода писал: „Из всех потерь потеря времени — самая тяжелая“», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк
- 06.06 20:33 Несмотря на полученные ранения, возвращался в строй: дрон-камикадзе убил солдата с Сумщины
- 06.06 20:09 Страна нуждается в качественном и постоянном аудите экономической ситуации — Пелюковский
- 06.06 20:09 Готовим домашнюю пиццу: порадуйте детей на летних каникулах
- 06.06 19:54 Близнецам — «Солнце», Тельцам — «Колесо Фортуны», а Весам — «Король Пентаклей»: Таро-прогноз и советы карт на 7 июня
- 06.06 19:51 Тревожные знаки: почему в мире все чаще вспоминают пророчества о Третьей мировой войне
- 06.06 19:45 Без КНДР в рф уже не могут? На передовой засветились сразу 2 новых вида оружия из Северной Кореи, в чем тут странность
- 06.06 19:20 17 тысяч семей обзавелись квартирами через «єОселю»: о чем следует знать, на какую сумму можно рассчитывать и сколько потребуется внести самим
«Просто хочу наслаждаться каждой минутой»: Дженнифер Лопес растрогала признанием
Дженнифер Лопес, возрождающая карьеру, уже сталкивалась с трудными вопросами раньше. От пристального внимания СМИ до интервью под высоким давлением — она прошла через все. Но ничто не подготовило ее к тому, что произошло на красной дорожке, когда репортер Тайлен Биггс спросила настолько искренне, что это остановило Джей Ло, пишет Marca.
Все началось довольно просто. Тайлен, известная своими очаровательными, но удивительно проницательными интервью, прямо на красной дорожке посмотрела на Лопес и спросила: «Представь, что твое младшее «я» наблюдает за тобой. Что бы ты ему сказала?«
Джей Ло замерла на секунду, а затем ее охватили эмоции. Она улыбнулась, глубоко вдохнула и начала говорить не просто как поп-икона, а как женщина, размышляющая о пути, который привел ее сюда.
Лопес призналась, что в последнее время много думала о своей «внутренней Дженни», особенно в прошлом году.
«Я должна отдать ей должное, - сказала она. — Потому что она все это сделала. Она это сделала».
Это был один из тех редких моментов знаменитости, который не казался отрепетированным или отшлифованным, а был честным. Лопес не просто отвечала на вопрос; она общалась с младшей версией себя перед миллионами.
Певица и актриса продолжила рассказывать, как годами она была в ловушке цикла упорного труда и постоянного стремления к следующей цели. Но теперь что-то изменилось.
«Я просто хочу наслаждаться каждой минутой, - сказала она. — Оставайтесь в моменте и наслаждайтесь».
Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес в розовом кожаном комбинезоне ошеломила присутствующих на Гран-при «Формулы-1».93
Читайте нас в Facebook
Киев, Одесса, Днепр и еще 6 областных центров могут остаться без света: в чем причина возможных отключений
Близнецам — «Солнце», Тельцам — «Колесо Фортуны», а Весам — «Король Пентаклей»: Таро-прогноз и советы карт на 7 июня