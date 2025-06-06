41.07 / 41.62 47.08 / 47.72
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Просто хочу наслаждаться каждой минутой»: Дженнифер Лопес растрогала признанием

21:29 6 июня 2025
Джей Ло

Дженнифер Лопес, возрождающая карьеру, уже сталкивалась с трудными вопросами раньше. От пристального внимания СМИ до интервью под высоким давлением — она прошла через все. Но ничто не подготовило ее к тому, что произошло на красной дорожке, когда репортер Тайлен Биггс спросила настолько искренне, что это остановило Джей Ло, пишет Marca.

Все началось довольно просто. Тайлен, известная своими очаровательными, но удивительно проницательными интервью, прямо на красной дорожке посмотрела на Лопес и спросила: «Представь, что твое младшее «я» наблюдает за тобой. Что бы ты ему сказала?«

Джей Ло замерла на секунду, а затем ее охватили эмоции. Она улыбнулась, глубоко вдохнула и начала говорить не просто как поп-икона, а как женщина, размышляющая о пути, который привел ее сюда.

Лопес призналась, что в последнее время много думала о своей «внутренней Дженни», особенно в прошлом году.

РЕКЛАМА

«Я должна отдать ей должное, - сказала она. — Потому что она все это сделала. Она это сделала».

Это был один из тех редких моментов знаменитости, который не казался отрепетированным или отшлифованным, а был честным. Лопес не просто отвечала на вопрос; она общалась с младшей версией себя перед миллионами.

Певица и актриса продолжила рассказывать, как годами она была в ловушке цикла упорного труда и постоянного стремления к следующей цели. Но теперь что-то изменилось.

РЕКЛАМА

«Я просто хочу наслаждаться каждой минутой, - сказала она. — Оставайтесь в моменте и наслаждайтесь».

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес в розовом кожаном комбинезоне ошеломила присутствующих на Гран-при «Формулы-1».

93

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

как избавиться от тли

Тля разрушает сад: простой способ избавиться от вредителей за копейки

отключения света

Киев, Одесса, Днепр и еще 6 областных центров могут остаться без света: в чем причина возможных отключений

Расклад карт Таро на 7 июня. Фото Pixabay

Близнецам — «Солнце», Тельцам — «Колесо Фортуны», а Весам — «Король Пентаклей»: Таро-прогноз и советы карт на 7 июня

НЛО

Тревожные знаки: почему в мире все чаще вспоминают пророчества о Третьей мировой войне

Следующий материал
Новости партнеров