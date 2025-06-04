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Безумный ажиотаж и споры: Дженнифер Лопес возрождает карьеру
Дженнифер Лопес переживает сложный период в своей личной и профессиональной жизни, а ее команда работает, чтобы возродить ее карьеру. На фоне слухов о запланированном туре, Лопес заняла центральное место на церемонии вручения премии American Music Awards 2025, пишет The News.
Ее шестиминутное вступительное выступление было зрелищем, включало энергичную хореографию, смелые костюмы и провокационный поцелуй с танцовщицей. Выступление звезды вызвало небывалый ажиотаж в социальных сетях, причем как зрители, так и критики оценили его продуманный характер. Источники, близкие к Лопес, сообщили, что она встретила критику с выдержкой и уверенностью, приняв спор как часть своего процесса возвращения.
По словам источника, поцелуй был стратегическим шагом, организованным ее командой по связям с общественностью.
«Она выполнила указания своей команды и сделала именно то, что они ей сказали для возвращения после неудачи с Беном Аффлеком, - сказал источник изданию. — Она живет своей лучшей жизнью и сейчас ни о чем не волнуется. Она столкнулась с большой неопределенностью, но была смелой. Она не позволила негативным комментариям расстроить себя. Вместо этого она двигалась дальше».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дженнифер Лопес после официального развода до сих пор одинока, но счастлива.72
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