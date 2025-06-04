Безумный ажиотаж и споры: Дженнифер Лопес возрождает карьеру

Дженнифер Лопес переживает сложный период в своей личной и профессиональной жизни, а ее команда работает, чтобы возродить ее карьеру. На фоне слухов о запланированном туре, Лопес заняла центральное место на церемонии вручения премии American Music Awards 2025, пишет The News.

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Ее шестиминутное вступительное выступление было зрелищем, включало энергичную хореографию, смелые костюмы и провокационный поцелуй с танцовщицей. Выступление звезды вызвало небывалый ажиотаж в социальных сетях, причем как зрители, так и критики оценили его продуманный характер. Источники, близкие к Лопес, сообщили, что она встретила критику с выдержкой и уверенностью, приняв спор как часть своего процесса возвращения.

По словам источника, поцелуй был стратегическим шагом, организованным ее командой по связям с общественностью.

«Она выполнила указания своей команды и сделала именно то, что они ей сказали для возвращения после неудачи с Беном Аффлеком, - сказал источник изданию. — Она живет своей лучшей жизнью и сейчас ни о чем не волнуется. Она столкнулась с большой неопределенностью, но была смелой. Она не позволила негативным комментариям расстроить себя. Вместо этого она двигалась дальше».

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Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дженнифер Лопес после официального развода до сих пор одинока, но счастлива.

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