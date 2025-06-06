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«Громкая ночь в Киеве, папа»: дочь Кита Келлога поделилась с отцом «странным чувством»
Во время массированной российской атаки по Киеву дочь спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога Меган Моббс эмоционально обратилась к отцу.
«Громкая ночь в Киеве, папа», — написала Моббс, вспомнив аккаунт Келлога.
«Возможно, это [из-за] взрывов и стрельбы посреди ночи, но у меня какое-то странное ощущение, что россияне не стремятся к миру», — добавила она.
Моббс отметила, что россия хочет, чтобы США поверили, будто ее обстрелы Украины являются ответом на удары по ее стратегической авиации. Но «украинские точечные удары были реакцией на непрерывные российские атаки по гражданским и только после того, как пути отказались от перемирия», напомнила она.
Она также отметила, что армия россии била ночью не только по Киеву, но и по ряду других украинских регионов.
«Он хочет только большей войны — и всю Украину», — добавила Меган Моббс.
Меган Моббс активно помогает Украине с начала полномасштабного вторжения. Она возглавляет фонд RT Weatherman Foundation, который поставляет Украине гуманитарную помощь и вывозит на лечение в Германию воевавших на стороне Украины американских военных. Фонд также управляет логистическим хабом на границе с Румынией.
Президент Владимир Зеленский тоже отметил, что путин не настроены на мир. По его словам, «россия не меняет своего почерка». Зеленский призвал Запад сильнее давить на россию, чтобы остановить убийства.85
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