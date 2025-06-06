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Себя за это ненавижу: Холостяк Никита Добрынин обратился к сети
Популярный телеведущий, бывший Холостяк Никита Добрынин, который развелся с женой, неожиданно обратился к сети. На своей странице в социальном приложении он опубликовал пост о том, что чувствует в последние месяцы. По словам ведущего, важно, несмотря ни на что, сохранять в себе возможность любить и сочувствовать друг другу.
«Такое впечатление, что моментами сам себе враг, — поделился Никита. — То сдерживаюсь, то выливаю злость, то снова сдерживаюсь, потом еще больше выливаю. На друзей. На себя. Еще и себя за это ненавижу…
Можно было бы сказать себе «соберись, давай за работу, все пройдет». Но это не работает.
Когда тебе реально плохо — эти фразы звучат, как гул вентиляции. Но был момент сегодня. Один маленький. Кто-то просто поздоровался с улыбкой. Просто чай подал. И я поймал себя на том, что это — как свет. Небольшой. Маленький. Но свет".
Никита сделал вывод, что держит не фраза «все будет хорошо», а реакция на чье-то тепло.
«Если я могу остаться теплым — значит, я еще жив, — написал ведущий. — Пока мы можем заметить что-то хорошее — значит, мы еще живы. Пока у нас есть немного тепла для других — все не зря».
Подписчики поблагодарили Никиту за откровенность и поделились своими чувствами.
«Многие из нас сегодня живут в таком состоянии… к сожалению, — прокомментировали в сети. — Поэтому! Дарим друг другу тепло, улыбку, доброе слово! Оставайтесь, превыше всего, людьми!»
«Спасибо за этот пост, все на 100% сейчас так», — написали в ответ.
Ранее Даша Квиткова рассказала, как пережила развод с Никитой.123
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