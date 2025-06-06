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Наконец-то дождался: Дэвид Бекхэм вскоре станет рыцарем — он мечтал об этом много лет
Несмотря на некоторые непонимания в семье, семейство Бекхэмов получило и хорошие новости: бывшая звезда «Манчестер Юнайтед», «Реала» и британского футбола в целом Дэвид Бекхэм вскоре получит титул, о котором мечтал много лет.
Как сообщаетThe Sun, экс-капитан сборной Англии и участник многочисленных благотворительных проектов будет официально удостоен звания рыцаря. Соответствующее решение будет указано в перечне наград в День рождения короля Чарльза III и будет обнародовано уже на следующей неделе.
А это значит, что с момента публикации документа Бекхэма официально можно будет называть «сэр Дэвид», а его жену Викторию — «леди Бекхэм».
Для самого Дэвида это момент триумфа. Ведь еще с 2011 года он рассматривался как потенциальный кандидат на рыцарство, в частности, после помощи в получении права на проведение Олимпиады-2012 в Лондоне.
Однако Бекхэм не остановился на достижениях в футболе. После завершения игровой карьеры он полностью отдал себя работе с благотворительностью, образованием и поддержкой молодежи. Его деятельность охватывает десятки инициатив — от сотрудничества с ЮНИСЕФ, где он 20 лет является послом доброй воли, до кампаний против малярии и помощи ветеранам.
Отношения Давида с королем Чарльзом III стали еще одним шагом к историческому признанию. Известно, что Бекхэм является послом благотворительного фонда монарха, The King's Foundation, и разделяет его любовь к природе, сельской жизни и сохранению ремесел. А несколько недель назад он виделся с королевской парой во время открытия магазина The Highgrove Shop на цветочной выставке в Челси.
«Все средства от продажи магазина будут направлены на поддержку королевского фонда и я очень рад сотрудничать с ними, чтобы поощрить молодых людей рассмотреть карьеру в садоводстве. Спасибо всем, кто сделал сегодняшний визит таким особенным», — писал Бекхэм после мероприятия на своей странице в соцсети.
Он в свое время получил Орден Британской Империи (OBE) от королевы Елизаветы II, и сейчас поднимается на следующий уровень государственного признания.
Девид активно поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения россии. В марте 2022 года он передал свою Instagram-страницу с более чем 70 млн подписчиков харьковскому врачу Ирине, которая показала реалии работы медиков во время войны. Кроме того, вместе с супругой Викторией бывший футболист пожертвовал 1 млн фунтов в помощь украинским детям.
Фото с Instagram131
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