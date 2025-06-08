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Где бесплатно смотреть Новая Зеландия — Украина: расписание трансляций и ставки букмекеров на матч турнира Canadian Shield
Во вторник, 10 июня, сборная Украины по футболу, которая проиграла в стартовой встрече Канаде (2:4), проведет на стадионе «ВМО Филд» в Торонто второй матч в рамках международного турнира Canadian Shield с командой Новой Зеландии.
В прежние годы «желто-синие» (25-е место в рейтинге ФИФА) и островитяне (86-е) ни разу не играли друг с другом. В предстоящем поединке букмекеры видят фаворитом команду Сергея Реброва. К примеру, контора Favbet ставки на победу сборной Украины в основное время принимает с коэффициентом 1,91, на ничью — 4,15, на выигрыш подопечных англичанина Даррена Бэйзли, одолевших на старте Кот-д'Ивуар (1:0), — 4,20.
В прямом эфире трансляцию поединка Новая Зеландия — Украина смотрите (начало — в 23:50) на медиасервисе MEGOGO и на бесплатном телеканале MEGOGO Спорт, который вещает в эфире Т2 и кабельных сетях.
Международный турнир Canadian Shield
10 июня (вторник)
Канада — Украина 23:50 MEGOGO, MEGOGO Спорт
В другом поединке игрового дня Канада сыграет с Кот-д`Ивуаром (начало — в 03:30).
Положение команд: 1. Канада — 3 очка (разница мячей — 4:2); 2. Новая Зеландия — 3 (1:0); 3. Кот-д'Ивуар — 0 (0:1); 4. Украина — 0 (2:4).
Напомним, что по регламенту турнира каждая из четырех сборных проведет по два матча. За победу присуждается 3 очка, за ничью — одно и за выигрыш в серии пенальти — 2. В каждой игре будет определен победитель: в случае ничьей в основное время сразу последует серия 11-метровых ударов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что молодежная сборная Украины в последнем спарринге перед Евро-2025 обыграла Испанию.
Фото uaf.ua
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