Водителей убивает «дорожный гипноз»: как от него защититься

В ближайшие месяцы в Украине будет введена новая функция автоматического фиксирования нарушений ПДД — проезда на красный свет. Но куда больше водителей, как показал опрос, беспокоит явление под названием «дорожный гипноз» или «лихорадка белой полосы», пишет профильное автоиздание.

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По мнению врачей, в таком состоянии автомобилист на фоне долгой и монотонной поездки теряет связь с реальностью и начинает управлять автомобилем безотчетно. В крайних случаях возможны даже провалы в памяти, когда водители не помнят, как добрались до пункта назначения.

Нередко такие ситуации заканчиваются трагическими автокатастрофами, поскольку реакция водителя замедляется и он может полностью «отключиться», уснув за рулем. Издание Motorbiscuit предлагает три действенных способа борьбы с этим опасным явлением.

1. Звуковая стимуляция

Хорошо, если с вами в салоне пассажир, который может следить за вашим состоянием и поддерживать разговор. Беседа с попутчиком поднимает активность мозга и не позволяет водителю погрузиться в «транс». Если же это вдруг и произойдет, то пассажир сможет вовремя заметить это и вернуть ваше внимание к вождению. В качестве альтернативы возможен длительный телефонный разговор по громкоговорителю или прослушивание громкой музыки. Лучше при этом чередовать жанры, чтобы мозг не привыкал к определенному ритму.

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2. Физическая стимуляция

Сегодня на рынке уже есть множество средств для физической стимуляции водителей, включая массажные сиденья, активируемые через определенные промежутки времени. Также бортовой компьютер периодически уведомляет водителя о необходимости изменить позу. Кроме того, рекомендуется практиковать повторяющиеся физические действия. Например, жевать жвачку или разминать мышцы лица. Чтобы поддерживать постоянную визуальную концентрацию, можно проверять зеркала и приборы каждые несколько километров.

3. Активное управление

«Дорожный гипноз» чаще всего поражает водителей на длинных прямых участках дороги. Круиз-контроль и современные системы, которые должны поддерживать высокий уровень безопасности, здесь только усугубляют проблему. Иногда лучше отключить их. Маршрут рекомендуется выбирать с извилистыми дорогами и разнообразным пейзажем.

Как писали «ФАКТЫ», в Верховной Раде был зарегистрирован противоречивый законопроект относительно пожилых водителей.

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