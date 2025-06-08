- 00:49 Команда Криштиану Роналду огорчила чемпионов Европы и стала двукратным победителем Лиги наций: видеообзор матча
- 08.06 22:26 Антишопинг — тенденция, которая вам может понравиться: а чем-то и удивить
- 08.06 22:25 Конкурс на главу БЭБ приостановлен: что происходит и кто за этим стоит
- 08.06 21:59 Очень вкусное мясо в вине: готовится так просто, что вы удивитесь
- 08.06 21:29 «Мы одержимы молодостью и физической красотой»: Мадонна поразила признанием
- 08.06 21:00 Не выбрасывайте плодоножки вишни: будете в восторге от их целебных свойств
- 08.06 20:33 Более двух лет теплилась надежда: на Полтавщине похоронили 31-летнего защитника
- 08.06 20:08 Сливочный суп с кукурузой: вкусно и очень сытно
- 08.06 19:54 Овнам — «Королева Пентаклей», Девам — «Мир», а Козерогам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на первый день новой недели
- 08.06 19:43 Иллюзия победы: аналитики о том, как Украина может разрушить стратегию кремля
- 08.06 19:10 «По Крымскому мосту удалось не все»: Зеленский оценил эффективность операций СБУ
- 08.06 18:49 Июнь не прощает ошибок: как правильно подкормить томаты именно сейчас, чтобы выросли здоровые и ароматные плоды
Водителей убивает «дорожный гипноз»: как от него защититься
В ближайшие месяцы в Украине будет введена новая функция автоматического фиксирования нарушений ПДД — проезда на красный свет. Но куда больше водителей, как показал опрос, беспокоит явление под названием «дорожный гипноз» или «лихорадка белой полосы», пишет профильное автоиздание.
По мнению врачей, в таком состоянии автомобилист на фоне долгой и монотонной поездки теряет связь с реальностью и начинает управлять автомобилем безотчетно. В крайних случаях возможны даже провалы в памяти, когда водители не помнят, как добрались до пункта назначения.
Нередко такие ситуации заканчиваются трагическими автокатастрофами, поскольку реакция водителя замедляется и он может полностью «отключиться», уснув за рулем. Издание Motorbiscuit предлагает три действенных способа борьбы с этим опасным явлением.
1. Звуковая стимуляция
Хорошо, если с вами в салоне пассажир, который может следить за вашим состоянием и поддерживать разговор. Беседа с попутчиком поднимает активность мозга и не позволяет водителю погрузиться в «транс». Если же это вдруг и произойдет, то пассажир сможет вовремя заметить это и вернуть ваше внимание к вождению. В качестве альтернативы возможен длительный телефонный разговор по громкоговорителю или прослушивание громкой музыки. Лучше при этом чередовать жанры, чтобы мозг не привыкал к определенному ритму.
2. Физическая стимуляция
Сегодня на рынке уже есть множество средств для физической стимуляции водителей, включая массажные сиденья, активируемые через определенные промежутки времени. Также бортовой компьютер периодически уведомляет водителя о необходимости изменить позу. Кроме того, рекомендуется практиковать повторяющиеся физические действия. Например, жевать жвачку или разминать мышцы лица. Чтобы поддерживать постоянную визуальную концентрацию, можно проверять зеркала и приборы каждые несколько километров.
3. Активное управление
«Дорожный гипноз» чаще всего поражает водителей на длинных прямых участках дороги. Круиз-контроль и современные системы, которые должны поддерживать высокий уровень безопасности, здесь только усугубляют проблему. Иногда лучше отключить их. Маршрут рекомендуется выбирать с извилистыми дорогами и разнообразным пейзажем.
Как писали «ФАКТЫ», в Верховной Раде был зарегистрирован противоречивый законопроект относительно пожилых водителей.530
Читайте нас в Facebook
Водолеям стоит заняться творчеством, Девам нужно как следует отдохнуть, а Рыбам можно строить планы на будущее: гороскоп на 8 июня