Как быстро рф сможет восстановить уничтоженные самолеты: прогноз аналитиков

По оценкам западных экспертов по военной авиации, россии понадобится несколько лет, чтобы заменить бомбардировщики с ядерным оружием, которые были уничтожены в результате ударов украинских беспилотников. Спутниковые снимки аэродромов в Сибири и на крайнем севере россии показывают значительные повреждения от атак, несколько самолетов полностью сгорели, хотя существуют противоречивые версии относительно общего количества уничтоженных или поврежденных самолетов, пишет Reuters.

ВІДЕО ДНЯ

По оценкам США, было поражено до 20 военных самолетов — примерно половина от количества, оцененного президентом Украины Владимиром Зеленским — и около 10 были уничтожены, сообщили Reuters два американских чиновника. На практике, по словам экспертов, они не будут оказывать серьезного влияния на ядерный ударный потенциал россии, который в основном состоит из наземных и подводных ракет.

Однако пострадавшие бомбардировщики Ту-95МС «Медведь-Г» и Ту-22М3 входили в состав флота дальней авиации, который россия использовала в ходе войны для запуска ракет по украинским городам, оборонным заводам, военным базам, энергетической инфраструктуре и другим целям, сказал Джастин Бронк, авиационный эксперт.

Бронк отметил, что в начале вторжения в Украину в 2022 году у россии был флот из 50−60 самолетов Bear-H и около 60 самолетов Backfire, а также около 20 тяжелых бомбардировщиков Tu-160M Blackjack, способных нести ядерное оружие. Он оценил, что россия сейчас потеряла более 10% совокупного флота Bear-H и Backfire, учитывая атаки 1 июня и потерю нескольких самолетов в начале войны — один был сбит, а другие были поражены на земле.

РЕКЛАМА

Эти потери «окажут значительное давление на ключевые российские силы, которые уже работали на максимальной мощности», сказал Бронк Reuters.

Замена самолетов будет сложной задачей. И Bear H, и Backfire — это самолеты, разработанные в советскую эпоху и уже десятилетиями не выпускаемые, сказал Дуглас Барри, эксперт по аэрокосмической отрасли в Международном институте стратегических исследований в Лондоне, хотя существующие самолеты в течение лет модернизировались. Барри сказал, что строительство новых аналогичных самолетов очень маловероятно, и непонятно, имеет ли россия пригодные для использования запасные самолеты любого типа.

Западные санкции против россии направлены на ограничение импорта компонентов, таких как микропроцессоры, жизненно важные для авиационных систем, хотя москва до сих пор была сравнительно успешной в поиске альтернативных источников, добавил Барри.

РЕКЛАМА

россия модернизирует свой парк бомбардировщиков Blackjack. Однако производство новых происходит медленно — один российский военный блогер оценил его в четыре самолета в год — и западные эксперты говорят, что прогресс в разработке российского бомбардировщика нового поколения PAK DA также двигается медленно.

Как сообщали «ФАКТЫ», после операции «Паутина» россияне перевели уцелевшие стратегические бомбардировщики на Чукотку, за 6,6 тысячи километров от Украины, в надежде, что фуры с дронами туда не доедут.

417

Читайте нас в Facebook