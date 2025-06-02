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Спецоперация «Паутина»: как атака СБУ по российским аэродромам повлияет на боеспособность рф
Служба безопасности Украины 1 июня провела масштабную спецоперацию под названием «Паутина» на территории российской федерации, во время которой был нанесен массированный удар по нескольким российским военным аэродромам.
В частности, украинские ударные дроны атаковали аэродромы «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново», уничтожив более 40 самолетов, среди которых А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
В СБУ отметили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, пораженная сегодня в результате спецоперации СБУ «Паутина», составляет 7 млрд долларов.
Позже стало известно, что руководство Украины заранее сообщило администрации президента США Дональда Трампа о проведении этой спецоперации. По словам неназванного украинского чиновника, на планирование и подготовку спецоперации ушло больше года.
Он добавил, что ударные беспилотники были запущены с грузовиков, парковавшихся вблизи российских авиабаз. Причем одна из них расположена в Сибири, в четырех с лишним тысячах километрах от Украины.
Как написал в своем Телеграмм-канале военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, россия уже не сможет компенсировать потерю стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, которые 1 июня были уничтожены или повреждены.
По его словам, самолеты Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160 в сегодняшней россии не производят.
«На сегодняшний день россия не произвела ни одного, абсолютно нового, с нуля, самолета Ту-22М3 или Ту-160, только доработку со времен СССР. Фактически все то, что было повреждено и уничтожено сегодня, не подлежит восстановлению и, тем более, компенсации новым производством», — написал эксперт.
По мнению авиационного эксперта Богдана Долинце, потери россии зависят от того, насколько серьезно был поврежден тот или иной самолет. Это будет известно через несколько дней после появления спутниковых снимков.
Долинце также пояснил, что россия на сегодняшний день не имеет возможности производить новые самолеты. И это значит, что россияне на многие годы потеряют возможность использовать эти борты.
«Если говорить именно о стратегической авиации, то действительно стратегическая авиация является компонентом ядерной триады россии. То есть речь идет о самолетах-носителях ядерного оружия. Поэтому россия очень боится потери, повреждения этих самолетов. Если, конечно, речь идет о повреждении, например Ту-95, то это менее существенная потеря для россии, ведь эти самолеты морально устарели, и в случае, например, конфликта с НАТО, они достаточно быстро могут быть уничтожены», — отметил эксперт.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эксперт считает, что спецоперация СБУ «Паутина» превратила российское ядерное оружие прямо в состав будущих ядерных отходов.351
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