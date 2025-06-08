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Деньги

Для части украинцев вырастет размер «минималки»: кто скоро будет получать больше денег

9:27 8 июня 2025
У части украинцев вырастет размер минимальной пенсии

Большинство украинцев, которые находятся на заслуженном отдыхе, могут рассчитывать на рост выплат только в случае индексации, обычно проводимой в марте. В то же время не стоит забывать, что у части пенсионеров выплаты могут возрасти в случае достижения ими 65 лет, пишет OBOZ.UA.

Так, согласно закону в Украине те, кто достиг 65 лет и выполнил требования по стажу (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), должны получать не менее 40% минимальной зарплаты. Сейчас это 3200 грн. (40% от 8000 грн.).

При этом согласно документу, который Минфин разослал в департаменты финансов, в бюджете на следующий год будет предусмотрена минимальная зарплата в размере 8688 грн. Соответственно, 40% этой суммы составят уже 3475,2 грн.

Также издание отмечает, что в бюджетной декларации, по оценкам Минфина, также предусмотрена минимальная зарплата на 2027-й (9734 грн) и 2028-й (10 059 грн). Это приведет к росту гарантированной пенсии для тех, кто выполнил условия по возрасту (65 лет) и стажу:
с 2027-го — 3 749,6 грн;
с 2028-го — 4 023,6 грн.

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При этом отметим, что в Украине 10,34 млн пенсионеров получают выплаты от государства. Сейчас почти каждый четвертый пенсионер продолжает работать — 2,8 млн украинцев. Средняя выплата у работающих пенсионеров — около 6257 грн. Для сравнения: средняя пенсия по стране — 5851 грн, или 141 доллар.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что некоторые украинцы могут получать одновременно две пенсии — государственную и социальную. Кроме того, на днях стало известно, что почтовый оператор «Укрпочта» будет выдавать пенсии по-новому.

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