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Международные члены комиссии по отбору директора БЭБ не считают связи кандидатов с рф проблемой
Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины продолжит конкурс и собеседования, несмотря на просьбу СБУ предоставить время для проверки трех кандидатов, которые могут иметь связи с рф. Такое решение было принято на последнем заседании 8 июня.
Накануне комиссия обратилась в СБУ с просьбой дополнительно проверить трех кандидатов, которые могут иметь связи с государством-агрессором. Членов комиссии попросили предоставить дополнительное время для проведения соответствующей проверки, но глава комиссии Лаура Стефан отметила, что комиссия не имеет времени ждать ее результаты, поэтому собеседования должны продолжаться.
По результатам голосования трое иностранных членов комиссии поддержали позицию Стефан, тогда как представители Украины выступили против продолжения конкурса до получения официального ответа СБУ относительно связей кандидатов с рф.
По законодательству, в случае равного количества голосов, решение иностранных членов комиссии имеет преимущество, однако до вступления в силу должно пройти 24 часа. В связи с этим комиссия отсрочила начало собеседований до понедельника.
Решение о продлении конкурса без продолжения проверки уже поддержал народный депутат Украины Ярослав Железняк, автор изменений в закон о преимуществе мнения международных экспертов над украинскими членами комиссии. Он настаивает на продолжении конкурса без проверки связей кандидатов с рф.
Известный юрист и управляющий партнер адвокатского объединения «Право и защита» Олег Шрам отметил, что такие действия иностранцев в конкурсной комиссии наталкивают на мысль, что избрание директора БЭБ идет по заранее спланированному сценарию.
«Невероятно отличная демонстрация отношения иностранных членов комиссии с преимущественным правом голоса к своим коллегам по комиссии и не только. Выглядит как „вижу цель — не вижу препятствий“. Проголосуйте уже за назначение того Скомарова, кого вы там определили из числа действующих работников НАБУ», — отметил Шрам.
Напомним, журналисты выяснили, что сестра руководителя подразделения детективов НАБУ и кандидата на должность директора БЭБ Александра Скомарова сейчас проходит как подозреваемая по делу «короля контрабанды» Вадима Альперина. Работая руководителем департамента Государственной фискальной службы, она помогала Альперину «выгодно» растаможивать товары.15
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