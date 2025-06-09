Ровенщина ночью пережила самую масштабную атаку с начала вторжения: что известно о последствиях

В ночь на 9 июня россия вновь атаковала Украину дронами и ракетами. Взрывы раздавались в Киевской, Тернопольской, Ровенской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Сумской и Донецкой областях.

ВІДЕО ДНЯ

По данным мониторинговых каналов, для нападения на Украину россия использовала:

- крылатые ракеты Х-101/55, запущенные бортами Ту-95мс из района Саратовской области рф;

- крылатые противокорабельные ракеты Х-22 из 4х бортов Ту-22м3 из акватории Черного моря рф;

— баллистические ракеты 9м723 ОТРК «Искандер-М"/KN-23, запущенные из Брянской и Курской областей рф;

— аэробалистические сверхзвуковые ракеты Х-47м2 комплекса Кинжал.

- БпЛА типов «Шахед-Герань» «Гербера» и имитационного назначения.

Телеграмм-канал «Николаевский Ванек» сообщил утром 9 июня, что «весь обстрел был по очередному аэродрому. Всего было около 10 ракет с ТУ-95мс и 2 «Кинжала».

РЕКЛАМА

«Энергетическую инфраструктуру не трогали. Есть повреждения гражданской инфраструктуры в разных отраслях, информации о погибших на данный момент у меня нет. Дубно — красавцы» , — добавил он.

Как видно из сообщений, главной целью массированного комбинированного удара стала Ровенская область, пережившая жесточайшую атаку за войну.

В области во время воздушного удара рф был ранен один гражданский человек. Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль.

РЕКЛАМА

«Очень тяжелая ночь для Ровенщины. Наша область испытала мощный воздушный удар врага. По предварительной информации, одно гражданское лицо ранено. Огромная благодарность за профессионализм нашим силам ПВО, которые уничтожили большое количество враждебных целей. Больше информации о последствиях ночной атаки — впоследствии», — сообщил он.

Также Коваль отметил, что на месте работают представители сил обороны и других служб.

Мэр Ровно также отметил, что сегодня ночью была самая масштабная атака на Ровенщину – десятки «шахедов» и ракеты атаковали регион.

РЕКЛАМА

По его словам, очень мощно россияне атаковали Дубно.

«Дубно, как вы? Вы приняли на себя львиную долю этого удара. Сил вам и выдержки».

Мы вместе. Кремлевский карлик бьется в истерике, потому что чувствует бессилие. Нас не сломить. Держим строй!" — написал он в соцсети.



В Миргородском районе Полтавской области в результате падения обломков БПЛА была повреждена линия электропередач.

«Энергетики оперативно возобновили электроснабжение благодаря резервной линии. Последующие ремонтные работы запланированы в течение дня. Спасибо специалистам за работу», — сообщил руководитель ОВА Владимир Когут.

В Киеве в результате российской атаки повреждено офисное здание в Дарницком районе, сообщил руководитель Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

Напомним, в ночь на 7 июня Харьков подвергся мощнейшей атаке различными средствами нападения — КАБами, ракетой и десятками дронов-камикадзе. По данным МВД, в городе пострадали 18 человек, среди которых двое детей. Три человека погибли. Днем 8 июня россияне вновь нанесли удар по Харькову — били КАБами. Один человек погиб, более 40 получили ранения.

497

Читайте нас в Facebook