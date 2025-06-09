Клафути с клубникой от победителя «МастерШефа»: нежный аромат лета к чашечке кофе

Кулинарный блогер Вадим Бжезинский, у которого есть много интересных рецептов, предложил рецепт вкусной летней выпечки — клафути с клубникой.

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Клафути — французский фруктовый десерт, традиционно готовят из вишни, которую кладут на смазанную форму и покрывают густым тестом. Родом он из французского города Лимож, где производят знаменитый фарфор.

Клафути с клубникой

Ингредиенты (~форма 22 см):

мука — 130 г

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яйца — 3 шт (около 150 г без скорлупы)

сливочное масло — 50 г

молоко — 330 мл

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сахар — 90 г + ванильный — 10 г

клубника — 600 г

Приготовление:

Смазать форму маслом.

Клубнику разрезать пополам и выложить на дно.

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В миске смешайте муку, яйца и половину сахара до однородности.

В сотейнике подогреть молоко с сахаром и ванильным сахаром до закипания.

Тоненькой струйкой влить горячее молоко в тесто, постоянно помешивая.

Добавить растопленное сливочное масло, хорошо перемешать.

Залить тесто на клубнику.

Выпекать в разогретой духовке до 180 ° C (без конвекции) 40−45 минут.

По словам блогера, подавать охлажденным. Идеально к чашечке кофе или чаю.

В сети поблагодарили блогера за хороший рецепт и вкусную выпечку.

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