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Клафути с клубникой от победителя «МастерШефа»: нежный аромат лета к чашечке кофе
Кулинарный блогер Вадим Бжезинский, у которого есть много интересных рецептов, предложил рецепт вкусной летней выпечки — клафути с клубникой.
Клафути — французский фруктовый десерт, традиционно готовят из вишни, которую кладут на смазанную форму и покрывают густым тестом. Родом он из французского города Лимож, где производят знаменитый фарфор.
Клафути с клубникой
Ингредиенты (~форма 22 см):
мука — 130 г
яйца — 3 шт (около 150 г без скорлупы)
сливочное масло — 50 г
молоко — 330 мл
сахар — 90 г + ванильный — 10 г
клубника — 600 г
Приготовление:
Смазать форму маслом.
Клубнику разрезать пополам и выложить на дно.
В миске смешайте муку, яйца и половину сахара до однородности.
В сотейнике подогреть молоко с сахаром и ванильным сахаром до закипания.
Тоненькой струйкой влить горячее молоко в тесто, постоянно помешивая.
Добавить растопленное сливочное масло, хорошо перемешать.
Залить тесто на клубнику.
Выпекать в разогретой духовке до 180 ° C (без конвекции) 40−45 минут.
По словам блогера, подавать охлажденным. Идеально к чашечке кофе или чаю.
В сети поблагодарили блогера за хороший рецепт и вкусную выпечку.
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