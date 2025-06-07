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Невероятные лимонные кексы: готовятся быстро и просто
Вкусная домашняя выпечка дарит эмоции счастью. Подавайте ее к чаю и кофе. Сервируйте стол изысканно, чтобы создать особую атмосферу.
Рецептом невероятно вкусных лимонных кексов с читателями «ФАКТОВ» поделилась кулинар-гастроблогер Марина Гармаш.
— Эти кексы в меру сладкие, в меру влажные, с нежным и приятным цитрусовым ароматом, без горчинки, — говорит Марина Гармаш. — По рецепту получается около 20 штук, но все зависит от размера формочки. По желанию в такие кексы можно добавить изюм, мак, курагу, орехи, ягоды. Для выпечки выбирайте лимоны с тонкой кожурой.
Лимонные кексы
- 4 яйца,
- 150 г сахара,
- 16 г ванильного сахара,
- щепотка соли,
- 100 г сливочного масла комнатной температуры
- 100 мл масла,
- 1 лимон,
- 325 г муки,
- 2 ч. л. разрыхлителя
Приготовление
Лимон положите в кастрюлю и залейте кипятком, оставьте до полного охлаждения. Разрежьте на кусочки, уберите косточки. Измельчите блендером, соедините со сливочным маслом и ванильным сахаром.
Яйца взбить с сахаром и солью, добавить масло, лимонную массу со сливочным маслом. Затем — мука и разрыхлитель.
Выпекайте в формочках (я использую бумажные, которые ставлю в металлические). Температура выпекания 170 — 180 градусов, время — примерно 25 минут. Охлажденные кексы по желанию посыпьте сахарной пудрой.
Вкусных и приятных моментов!
Ранее Марина Гармаш поделилась рецептом печеного картофеля в муке.
Фото из альбома Марины Гармаш143
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