41.06 / 41.59 47.06 / 47.75
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Невероятные лимонные кексы: готовятся быстро и просто

21:58 7 июня 2025
лимонные кексы

Вкусная домашняя выпечка дарит эмоции счастью. Подавайте ее к чаю и кофе. Сервируйте стол изысканно, чтобы создать особую атмосферу.

Рецептом невероятно вкусных лимонных кексов с читателями «ФАКТОВ» поделилась кулинар-гастроблогер Марина Гармаш.

— Эти кексы в меру сладкие, в меру влажные, с нежным и приятным цитрусовым ароматом, без горчинки, — говорит Марина Гармаш. — По рецепту получается около 20 штук, но все зависит от размера формочки. По желанию в такие кексы можно добавить изюм, мак, курагу, орехи, ягоды. Для выпечки выбирайте лимоны с тонкой кожурой.

Лимонные кексы

РЕКЛАМА
  • 4 яйца,
  • 150 г сахара,
  • 16 г ванильного сахара,
  • щепотка соли,
  • 100 г сливочного масла комнатной температуры
  • 100 мл масла,
  • 1 лимон,
  • 325 г муки,
  • 2 ч. л. разрыхлителя

Приготовление

Лимон положите в кастрюлю и залейте кипятком, оставьте до полного охлаждения. Разрежьте на кусочки, уберите косточки. Измельчите блендером, соедините со сливочным маслом и ванильным сахаром.

Яйца взбить с сахаром и солью, добавить масло, лимонную массу со сливочным маслом. Затем — мука и разрыхлитель.

РЕКЛАМА

Выпекайте в формочках (я использую бумажные, которые ставлю в металлические). Температура выпекания 170 — 180 градусов, время — примерно 25 минут. Охлажденные кексы по желанию посыпьте сахарной пудрой.

Вкусных и приятных моментов!

Ранее Марина Гармаш поделилась рецептом печеного картофеля в муке.

Фото из альбома Марины Гармаш

РЕКЛАМА

143

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Восточный гороскоп на неделю с 9 по 15 июня 2025 года

Быкам пора перестать жить прошлым, а Козам нужно начать все с чистого листа: восточный гороскоп на неделю 9 — 15 июня

отключения света

Киев, Одесса, Днепр и еще 6 областных центров могут остаться без света: в чем причина возможных отключений

как избавиться от тли

Тля разрушает сад: простой способ избавиться от вредителей за копейки

Александр Пономарев

Только не Кароль: сеть комментирует предложение Александра Пономарева

Следующий материал
Новости партнеров