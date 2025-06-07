Невероятные лимонные кексы: готовятся быстро и просто

Вкусная домашняя выпечка дарит эмоции счастью. Подавайте ее к чаю и кофе. Сервируйте стол изысканно, чтобы создать особую атмосферу.

Рецептом невероятно вкусных лимонных кексов с читателями «ФАКТОВ» поделилась кулинар-гастроблогер Марина Гармаш.

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— Эти кексы в меру сладкие, в меру влажные, с нежным и приятным цитрусовым ароматом, без горчинки, — говорит Марина Гармаш. — По рецепту получается около 20 штук, но все зависит от размера формочки. По желанию в такие кексы можно добавить изюм, мак, курагу, орехи, ягоды. Для выпечки выбирайте лимоны с тонкой кожурой.

Лимонные кексы РЕКЛАМА 4 яйца,

150 г сахара,

16 г ванильного сахара,

щепотка соли,

100 г сливочного масла комнатной температуры

100 мл масла,

1 лимон,

325 г муки,

2 ч. л. разрыхлителя

Приготовление

Лимон положите в кастрюлю и залейте кипятком, оставьте до полного охлаждения. Разрежьте на кусочки, уберите косточки. Измельчите блендером, соедините со сливочным маслом и ванильным сахаром.

Яйца взбить с сахаром и солью, добавить масло, лимонную массу со сливочным маслом. Затем — мука и разрыхлитель.

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Выпекайте в формочках (я использую бумажные, которые ставлю в металлические). Температура выпекания 170 — 180 градусов, время — примерно 25 минут. Охлажденные кексы по желанию посыпьте сахарной пудрой.

Вкусных и приятных моментов!

Ранее Марина Гармаш поделилась рецептом печеного картофеля в муке.

Фото из альбома Марины Гармаш

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