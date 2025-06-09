Детство на футбольном поле: в Киеве прошел турнир Favbet Foundation Cup

В июне в Киеве прошел масштабный детский футбольный турнир Favbet Foundation Cup, в котором приняли участие более 120 юных игроков. Турнир подарил зрителям десятки забитых мячей, сотни улыбок и тысячи незабываемых моментов. На поле вышли восемь команд: «Вигуривщина» Favbet Foundation, ФК «Столица», ДЮФК «Титан», КДЮСШ «Ника», ФК «Троещина», КДЮСШ № 14, ФК «Лесной» и ФК «Ураган».

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Favbet Foundation Cup

«Через спорт мы стремимся создать среду, в которой дети могут развиваться, находить друзей, радоваться простым вещам и расти с уверенностью в себе. Поэтому Favbet Foundation Cup — это больше, чем просто турнир. Это ещё один шаг к большой цели: подарить детям то, что им нужно больше всего — ощущение радости и поддержки», — отмечают в Favbet Foundation.

Организаторами мероприятия выступили Управление молодежи и спорта Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации и Деснянский центр физического здоровья населения «Спорт для всех».



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Favbet Foundation Cup

Favbet Foundation Cup стал ярким примером того, как даже в сложные времена можно создать настоящий праздник — праздник, который дарит веру, вдохновение и напоминание о том, что детство должно быть счастливым, несмотря ни на что.

«Детство не ждет лучших времен — оно происходит прямо сейчас. Поэтому мы должны делать все, чтобы дети росли в атмосфере радости, достоинства и мечты. Такие турниры формируют силу духа, веру в себя и то бесценное тепло, которое остается в сердце навсегда», — прокомментировал президент фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.

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Напомним, что в апреле Киев принимал Чемпионат Украины по фехтованию-2025 при поддержке генерального партнера — компании FAVBET.

Фото Favbet Foundation

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