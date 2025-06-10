41.15 / 41.69 47.11 / 47.77
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Это мина, которая приведет к большой войне в Европе»: в СНБО проанализировали массированную атаку россии по Киеву и Одессе

11:51 10 июня 2025
Последствия ночного террора 10 июня в Киеве. Фото ГСЧС Киева

В ночь на 10 июня россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев и Одессу, используя 315 ударных дронов Shahed, две баллистические ракеты KN-23 и пять крылатых ракет Искандер-К.

В результате террора повреждены 7 из 10 районов столицы, разрушены жилые дома, бизнес-центры, церкви и автостоянки. Обломки дронов упали на территорию школ и офисных помещений. Пострадали четыре человека, в том числе полицейский.

В Одессе погибли два человека, пострадали девять жителей, в том числе пятеро женщин и трое мужчин. Поврежден роддом, станция экстренной медицинской помощи, частная медицинская клиника, спортивный комплекс и железнодорожный вокзал.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил в своем ТГ-канале, что эта атака демонстрирует решимость Кремля продолжать войну и слабость западной позиции на международной арене.

РЕКЛАМА

«россия как всегда ставит на количество дронов и планирует продолжать войну столько, сколько им это будут позволять, параллельно пытаясь оправдывать свой террор гражданского населения Украины «ошибками Запада и расширением НАТО, и что россию не слышат». Избегать санкций Москва планирует из-за имитации дипломатии «, — написал Коваленко.

Руководитель Центра противодействия дезинформации считает, что каждая подобная атака лишь демонстрирует слабость западных позиций в нынешнем мире.

«Это мина, которая приведет к большой войне в Европе при участии многих автократических стран, потому что слабая позиция всегда рождает желание ею воспользоваться. И это уже давно вопрос не об Украине «, — добавил Коваленко.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на сегодняшний день наиболее ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении, и на Курщине и Сумщине.

386

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Таро-прогноз на неделю с 10 по 15 июня 2025 года для всех знаков зодиака

Весам — «Колесница», Львам — «Девятка Пентаклей», а Ракам — «Королева Мечей»: Таро-прогноз на неделю до 15 июня

Томаты, фото скриншот видео

Июнь не прощает ошибок: как правильно подкормить томаты именно сейчас, чтобы выросли здоровые и ароматные плоды

Максим Галкин

Лучший в мире папа и милые детки: Галкин с детьми восхитили поклонников

Юпитер переходит в знак Рака. Фото Pixabay

Ждите сегодня магию перемен: кому Юпитер подарит целый год счастья

Следующий материал
Новости партнеров