«Это мина, которая приведет к большой войне в Европе»: в СНБО проанализировали массированную атаку россии по Киеву и Одессе

В ночь на 10 июня россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев и Одессу, используя 315 ударных дронов Shahed, две баллистические ракеты KN-23 и пять крылатых ракет Искандер-К.

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В результате террора повреждены 7 из 10 районов столицы, разрушены жилые дома, бизнес-центры, церкви и автостоянки. Обломки дронов упали на территорию школ и офисных помещений. Пострадали четыре человека, в том числе полицейский.

В Одессе погибли два человека, пострадали девять жителей, в том числе пятеро женщин и трое мужчин. Поврежден роддом, станция экстренной медицинской помощи, частная медицинская клиника, спортивный комплекс и железнодорожный вокзал.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил в своем ТГ-канале, что эта атака демонстрирует решимость Кремля продолжать войну и слабость западной позиции на международной арене.

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«россия как всегда ставит на количество дронов и планирует продолжать войну столько, сколько им это будут позволять, параллельно пытаясь оправдывать свой террор гражданского населения Украины «ошибками Запада и расширением НАТО, и что россию не слышат». Избегать санкций Москва планирует из-за имитации дипломатии «, — написал Коваленко.

Руководитель Центра противодействия дезинформации считает, что каждая подобная атака лишь демонстрирует слабость западных позиций в нынешнем мире.

«Это мина, которая приведет к большой войне в Европе при участии многих автократических стран, потому что слабая позиция всегда рождает желание ею воспользоваться. И это уже давно вопрос не об Украине «, — добавил Коваленко.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на сегодняшний день наиболее ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении, и на Курщине и Сумщине.

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