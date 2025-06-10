россия повредила Софийский собор в Киеве во время ночного террора (фото)

Во время массированного удара с воздуха, нанесенного россиянами по Киеву и Одессе в ночь на 10 июня, в городах пострадала не только инфраструктура и жилая застройка.

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Как сообщают в Минкульте, взрывной волной поврежден оштукатуренный карниз центральной абсиды восточного фасада памятника архитектуры XI века Софийского собора, внесенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Софийский собор поврежден взрывной волной. Фото Минкульта

«Интерьер памятника, к счастью, повреждений не получил. Однако любые вибрационные нагрузки, вызванные взрывами, могут создать угрозу для целостности конструкций памятника, постоянно находящегося в зоне повышенного риска из-за регулярных массированных атак врага на столицу Украины», — добавили в министерстве.

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А в Одессе повреждена Одесская киностудия, которая является одной из старейших кинематографических ячеек в Европе. Там пострадали производственные корпуса, склады с костюмами и реквизитом, исторические украшения, технический автотранспорт.

Ночью горела Одесская киностудия. Фото Минкульта

К сожалению, полностью были уничтожены декорации к национальному фильму «Довженко», посвященному выдающемуся украинскому режиссеру.

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На киностудии уничтожены декорации к фильму "Довженко". Фото Минкульта

Охрана оперативно потушила пожар. Также удалось спасти большинство уникальных артефактов. Никто из сотрудников киностудии не пострадал, но один из них этой ночью остался без своего дома.

Большинство уникальных артефактов киностудии удалось спасти. Фото Минкульта

«Этой ночью враг снова ударил в самое сердце нашей идентичности. Поврежден Софийский собор в Киеве — святыня, которая пережила века и символизирует рождение нашей государственности. Взрывная волна повлекла за собой разрушение карниза на главной апсиде памятника национального значения. Этот храм XI века — душа всей Украины. Агрессор продолжает убивать Одессу, людей и культурное наследие. Ночью пострадала Одесская киностудия — место, где творилось украинское кино», — отметил министр Николай Точицкий.

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В этот раз россияне применили для удара по Украине крылатые и баллистические ракеты, а также более 300 ударных дронов. Основной целью неприятеля был Киев.

Фото Минкульта

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