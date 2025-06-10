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Книга рецептов

Очень вкусные лепешки: готовятся быстро и просто

22:01 10 июня 2025
Лепешки из амарантовой крупы. Фото Эллы Ивановой

Мир кулинарии богат вкусами, которые можно открывать для себя практически бесконечно. Сегодня речь пойдет об амарантовых лепешках - их рецептом с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар Элла Иванова. Эта крупа сегодня достаточно популярна. Купить ее можно в маркетах. Готовят из амаранта кашу, лепешки…

При желании подавайте лепешки со свежими овощами, сыром, балыком или маринованной рыбой. Сервируйте стол эстетично — это всегда важно. Многие восхищаются тем, как подают еду в ресторане. Создать атмосферу домашнего ресторана по силам всем — важно захотеть и приложить немного усилий.

Необычные лепешки

- Готовятся эти лепешки без добавления яиц, сливочного масла и белой муки, — говорит Элла Иванова. — Берем 200 г амарантовой крупы, хорошо промываем и заливаем водой на ночь. Снова хорошо промываем. Добавляем по щепотке соли и соды, 80 г воды и 20 г оливкового масла. Пропускаем через блендер. Выпекаем в духовке при температуре 180 градусов примерно 15 минут. При желании их можно поджарить и на сковороде — тоже получится очень вкусно.

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И приятного аппетита!

Напомним рецепт необычных пончиков из чечевицы.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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