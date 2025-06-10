- 06:08 Украина с новым капитаном победила Новую Зеландию на турнире Canadian Shield: видеообзор матча
- 10.06 22:28 Секреты выбора турки для кофе: некоторые нюансы вас могут удивить
- 10.06 22:01 Очень вкусные лепешки: готовятся быстро и просто
- 10.06 21:31 Бен Аффлек заявил, что заплатит миллионы, чтобы вычеркнуть бывшую из своей жизни
- 10.06 21:02 Как заморозить клубнику, чтобы она оставалась вкусной и упругой: есть несколько важных правил
- 10.06 20:45 «Отечественные художники создали энциклопедию украинской свадьбы в фарфоре», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 10.06 20:33 Несмотря на тяжелый диагноз, не оставил службу: на Покровском направлении погиб защитник со Львовщины
- 10.06 20:12 Лучший в мире папа и милые детки: Галкин с детьми восхитили поклонников
- 10.06 20:07 Сливочное мороженое в шоколаде: побалуйте родных вкусняшками
- 10.06 19:56 Предлагали эскорт за 1500 евро: молодой певец удивил тем, какие иногда поступают ему предложения от поклонниц
- 10.06 19:46 Не только Taurus и ATACMS: эксперт рассказал, какие украинские ракеты могут бить на сотни километров
- 10.06 19:21 Важный гуманитарный акт: Украина и рф провели новый этап обмена пленными
Очень вкусные лепешки: готовятся быстро и просто
Мир кулинарии богат вкусами, которые можно открывать для себя практически бесконечно. Сегодня речь пойдет об амарантовых лепешках - их рецептом с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар Элла Иванова. Эта крупа сегодня достаточно популярна. Купить ее можно в маркетах. Готовят из амаранта кашу, лепешки…
При желании подавайте лепешки со свежими овощами, сыром, балыком или маринованной рыбой. Сервируйте стол эстетично — это всегда важно. Многие восхищаются тем, как подают еду в ресторане. Создать атмосферу домашнего ресторана по силам всем — важно захотеть и приложить немного усилий.
Необычные лепешки
- Готовятся эти лепешки без добавления яиц, сливочного масла и белой муки, — говорит Элла Иванова. — Берем 200 г амарантовой крупы, хорошо промываем и заливаем водой на ночь. Снова хорошо промываем. Добавляем по щепотке соли и соды, 80 г воды и 20 г оливкового масла. Пропускаем через блендер. Выпекаем в духовке при температуре 180 градусов примерно 15 минут. При желании их можно поджарить и на сковороде — тоже получится очень вкусно.
И приятного аппетита!
Напомним рецепт необычных пончиков из чечевицы.
Фото из альбома Эллы Ивановой133
Читайте нас в Facebook
Весам — «Колесница», Львам — «Девятка Пентаклей», а Ракам — «Королева Мечей»: Таро-прогноз на неделю до 15 июня
Июнь не прощает ошибок: как правильно подкормить томаты именно сейчас, чтобы выросли здоровые и ароматные плоды