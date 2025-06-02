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Необычные пончики: готовятся быстро и просто
Если у вас дома есть чечевица, приготовьте из нее пончики. Подавайте с салатом из зелени и красной маринованной рыбой. Это очень вкусно, а готовится легко и просто.
Такое блюдо обойдется недорого. При этом оно сытное и вкусное. Подавайте еду красиво. Тогда она будет смотреться на тарелке особенно аппетитно. Оформляйте блюда, как в лучшем ресторане, проявляя фантазию. Готовьте с удовольствием — это важно.
Кулинар Эллла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне с продуктами, поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом блюда.
Необычные пончики из чечевицы
- 200 г чечевицы
- 80 г воды
- 70 г муки
- 50 г растительного масла
- 5 г разрыхлителя
- Соль
- Перец
Чечевицу промыть и измельчить в блендере, добавив остальные ингредиенты. Жарим пончики в сковородке.
Подаем на блюде с салатом из любимой зелени — например, лука, базилика, листьев салата, приправленном растительным маслом и медом.
Дополняем каждый пончик кусочком маринованной красной рыбы или, например, балыка либо колбасы.
И приятного аппетита!
Напомним рецепт жареной красной рыбы в панировке с семечками.
Фото из альбома Эллы Ивановой95
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