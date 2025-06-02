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Книга рецептов

Необычные пончики: готовятся быстро и просто

22:00 2 июня 2025
Пончики из чечевицы

Если у вас дома есть чечевица, приготовьте из нее пончики. Подавайте с салатом из зелени и красной маринованной рыбой. Это очень вкусно, а готовится легко и просто.

Такое блюдо обойдется недорого. При этом оно сытное и вкусное. Подавайте еду красиво. Тогда она будет смотреться на тарелке особенно аппетитно. Оформляйте блюда, как в лучшем ресторане, проявляя фантазию. Готовьте с удовольствием — это важно.

Кулинар Эллла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне с продуктами, поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом блюда.

Необычные пончики из чечевицы

  • 200 г чечевицы
  • 80 г воды
  • 70 г муки
  • 50 г растительного масла
  • 5 г разрыхлителя
  • Соль
  • Перец

Чечевицу промыть и измельчить в блендере, добавив остальные ингредиенты. Жарим пончики в сковородке.

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Подаем на блюде с салатом из любимой зелени — например, лука, базилика, листьев салата, приправленном растительным маслом и медом.

Дополняем каждый пончик кусочком маринованной красной рыбы или, например, балыка либо колбасы.

И приятного аппетита!

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Напомним рецепт жареной красной рыбы в панировке с семечками.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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