Необычные пончики: готовятся быстро и просто

Если у вас дома есть чечевица, приготовьте из нее пончики. Подавайте с салатом из зелени и красной маринованной рыбой. Это очень вкусно, а готовится легко и просто.

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Такое блюдо обойдется недорого. При этом оно сытное и вкусное. Подавайте еду красиво. Тогда она будет смотреться на тарелке особенно аппетитно. Оформляйте блюда, как в лучшем ресторане, проявляя фантазию. Готовьте с удовольствием — это важно.

Кулинар Эллла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне с продуктами, поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом блюда.

Необычные пончики из чечевицы 200 г чечевицы

80 г воды

70 г муки

50 г растительного масла

5 г разрыхлителя

Соль

Перец

Чечевицу промыть и измельчить в блендере, добавив остальные ингредиенты. Жарим пончики в сковородке.

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Подаем на блюде с салатом из любимой зелени — например, лука, базилика, листьев салата, приправленном растительным маслом и медом.

Дополняем каждый пончик кусочком маринованной красной рыбы или, например, балыка либо колбасы.

И приятного аппетита!

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Напомним рецепт жареной красной рыбы в панировке с семечками.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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