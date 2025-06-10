Украина U21 — Дания U21: где и когда бесплатно смотреть онлайн матч Евро-2025, ставки букмекеров

В четверг, 12 июня, молодежная сборная Украины по футболу (U21), победившая в последнем спарринге испанцев (1:0), проведет на «Татран Арене» в словацком Прешове первый матч финального турнира чемпионата Европы против команды Дании (арбитр — Гога Кикачеишвили из Грузии).

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В прежние годы молодежные сборные Украины и Дании играли друг с другом 12 раз, отпраздновав по четыре победы и еще столько же раз сыграв вничью (общая разница мячей — 17:16 в пользу северян). Кстати, в единственном матче в рамках финальных турниров Евро «желто-синие» в 2006-м обыграли скандинавов — 3:2.

Небольшим фаворитом предстоящего поединка букмекеры считают подопечных Хойера Штеффена. К примеру, контора GGBet принимает ставки на победу Дании с коэффициентом 2,38, на ничью — 3,40, на выигрыш украинской команды — 2,85.

В прямой трансляции поединок Украина U21 — Дания U21 смотрите в 19:00 на бесплатных телеканалах «Перший» и MEGOGO Спорт, который вещает в эфире Т2 и кабельных сетях. Также прямую трансляцию встречи проведет медиасервис MEGOGO.

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Евро-2025. Группа D. 1-й тур

12 июня (четверг)

Украина U21 — Дания U21 19:00 «Перший», MEGOGO, MEGOGO Спорт

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Еще в одном матче в группе в этот же день в Кошице сыграют Финляндия и Нидерланды (начало — в 22:00).

Что же касается украинской команды, то 15 июня она встретится в Кошице с финнами, а 18-го в Прешове — с голландцами. Из группы в плей-офф выйдут две лучшие сборные.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская «молодежка» разгромила в спарринге «Мурсию» U21.

Фото uaf.ua



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