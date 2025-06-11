Это террор и серьезные военные преступления: канцлер Германии об ударах россии по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил россию в серьезных военных преступлениях за недавние атаки на Киев и другие украинские города. «россия целенаправленно и безжалостно атаковала гражданское население Украины многочисленными беспилотниками и крылатыми ракетами» , — заявил Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом в Берлине.

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«Массированные российские атаки являются террором против гражданского населения и чем угодно, кроме пропорционального ответа на очень точные украинские атаки на российские военные аэродромы», — цитирует Мерца издание NTV.

В последние дни наблюдается серия мощных атак российских оккупационных войск на украинские города. 10 июня основной удар россияне направили в Киев, пострадала еще Одесщина. В целом противник запустил по Украине 322 воздушных целей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в СНБО считают, что каждая российская комбинированная атака по Украине демонстрирует слабость позиции Запада по отношению к войне .

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