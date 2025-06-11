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К охоте на «Шахеды» привлекут добровольцев: в Украине стартует необычный эксперимент
Российские дроны, которые каждый день и каждую ночь атакуют украинские города и села, смогут сбивать добровольцы.
Целью этой инициативы является усиление защиты Украины от вражеских беспилотных летательных аппаратов, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Экспериментальный проект направлен на усиление противовоздушной защиты территории Украины путем привлечения членов военизированных формирований и добровольческих формирований территориальных общин Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, имеющих соответствующие летные навыки и/или квалификацию, при защите от угроз с воздуха войск государства-агрессора с использованием ударных безпилотных летательных аппаратов или пилотируемых воздушных суден во время действия правового режима военного положения» , — написал он в Telegram.
Он отметил, что правительство согласовало предложение Минобороны.
По информации нардепа Алексея Гончаренко, в состав таких групп могут входить добровольцы из территориальных общин, а также лица, не подлежащие мобилизации.
Все участники должны иметь специальную подготовку и сертификат для работы с беспилотниками.
Формирования противовоздушной обороны будут иметь право выявлять, сопровождать и сбивать воздушные угрозы, применяя для этого различные средства — от дронов и самолетов до личного оружия.
Кроме того, добровольцы получат необходимую технику, оружие и боеприпасы от ВСУ. Для выполнения задач они могут использовать также собственные автомобили и специальное оборудование.
Организационно эти группы будут подчиняться силам территориальной обороны, а оперативно командованию Воздушных Сил ВСУ.
Участники проекта будут получать денежное довольствие до 100 тысяч гривен в месяц, пропорционально степени участия. Финансирование предусмотрено из местных бюджетов.
Проект будет действовать на период военного положения, но не более двух лет.
Как сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 11 июня россияне массированно атаковали дронами Харьков и Одесскую область. Есть жертвы, пострадавшие и разрушения.
А в ночь на 9 июня был зафиксирован антирекорд — противник впервые атаковал Украину 499 средствами воздушного нападения. Россияне, кроме ракет, запустили 479 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов.
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