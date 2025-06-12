- 08:17 Овнам — энергия, Ракам — эмоции, а Львам — творчество: гороскоп на 13 июня для всех знаков Зодиака
- 00:07 Украина U21 обидно проиграла Дании на старте Евро-2025: видеообзор матча
- 12.06 22:27 Тест «Ресторанный этикет» от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской
- 12.06 22:00 Необычный салат от кулинара-гастроблогера Марины Гармаш: вкусен с жареным картофелем
- 12.06 21:30 Загадочное кольцо на пальце дочери Джоли и Питта спровоцировало слухи о возможной помолвке
- 12.06 21:01 Лучшие овощи и фрукты от гипертонии: обязательно включите их в свое меню
- 12.06 20:45 «Цветочные натюрморты восстанавливают нас, как сама природа», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк
- 12.06 20:32 Год родные надеялись и ждали: в Винницкой области попрощались с воином, который принял последний бой на Донетчине
- 12.06 20:07 Кабачковый торт с зеленью: приготовьте по этому рецепту и не переживайте за свою талию
- 12.06 19:57 Девам — «Влюбленные», Весам — «Мир», а Тельцам — «Королева Пентаклей»: Таро-прогноз и советы карт на 13 июня
- 12.06 19:43 Не только не добавят, но и отнимут: кого из пенсионеров и почему заставят вернуть выплаты
- 12.06 19:34 Зеленский назвал условие, когда «москва зазвучит миролюбиво»
Снова замешана Анджелина Джоли? Брэд Питт перестал общаться с двумя детьми
По всей видимости, решение дочери Брэда Питта и Анджелины Джоли отказаться от собственного имени стало не единственной неприятностью для известного актера, который в свое время настаивал на том, чтобы ее назвали именно так.
После развода Брэд должен был разорвать отношения с двумя из шести общих детей, сообщает Mirror.
Как известно, у Питта и Джоли трое приемных детей: 23-летний Мэддокс, 21-летний Пакс и 20-летняя Захара, а также трое биологических: 19-летняя Шайло и близнецы Нокс и Вивьен, которым по 16 лет.
Но, как оказалось, у актера давно натянутые отношения с сыном Паксом, который несколько лет назад публично назвал Питта «засранцем мирового класса».
В прошлом месяце сына знаменитостей заметили выходом из гостиницы Chateau Marmont с друзьями, и источник, близкий к Брэду, заявил, что актера больше не волнует, «что Пакс делает или не делает».
«Брэд искренне считает, что его отношения с Паксом не подлежат восстановлению», — сказал инсайдер.
Также Питт много лет не поддерживает связь со старшим сыном Мэддоксом, на которого он, по словам Анджелины, поднял руку во время ссоры в самолете в 2016 году, ставшей одной из причин их развода.
Впрочем, инсайдеры уверяют, что Брэд несколько раз пытался сделать все зависящее от него, чтобы общаться с сыновьями, но под влиянием матери они не желают идти на примирение.
Отметим, что Анджелина Джоли и Брэд Питт начали встречаться в 2005 году и считались одной из самых красивых пар Голливуда. Актеры поженились в 2014 году, но через два года Джоли подала на развод. Процесс сопровождался долгими судебными разбирательствами по поводу опеки над детьми и раздела имущества и завершился только через восемь лет, в декабре прошлого года. Дочь пары Шайло, когда ей исполнилось 18 лет, официально отказалась от фамилии отца. Примеру сестры следовали другие дочери пары — Захара и Вивьен.
В то же время Брэд Питт уже довольно долго встречается с дизайнером ювелирных изделий Инес де Рамон и заявил, что готов жениться на ней.135
Читайте нас в Facebook
Девам — «Влюбленные», Весам — «Мир», а Тельцам — «Королева Пентаклей»: Таро-прогноз и советы карт на 13 июня