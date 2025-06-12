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Снова замешана Анджелина Джоли? Брэд Питт перестал общаться с двумя детьми

13:47 12 июня 2025
Брэд Питт, фото Википедия

По всей видимости, решение дочери Брэда Питта и Анджелины Джоли отказаться от собственного имени стало не единственной неприятностью для известного актера, который в свое время настаивал на том, чтобы ее назвали именно так.

После развода Брэд должен был разорвать отношения с двумя из шести общих детей, сообщает Mirror.

Как известно, у Питта и Джоли трое приемных детей: 23-летний Мэддокс, 21-летний Пакс и 20-летняя Захара, а также трое биологических: 19-летняя Шайло и близнецы Нокс и Вивьен, которым по 16 лет.

Но, как оказалось, у актера давно натянутые отношения с сыном Паксом, который несколько лет назад публично назвал Питта «засранцем мирового класса».

В прошлом месяце сына знаменитостей заметили выходом из гостиницы Chateau Marmont с друзьями, и источник, близкий к Брэду, заявил, что актера больше не волнует, «что Пакс делает или не делает».

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«Брэд искренне считает, что его отношения с Паксом не подлежат восстановлению», — сказал инсайдер.

Также Питт много лет не поддерживает связь со старшим сыном Мэддоксом, на которого он, по словам Анджелины, поднял руку во время ссоры в самолете в 2016 году, ставшей одной из причин их развода.

Впрочем, инсайдеры уверяют, что Брэд несколько раз пытался сделать все зависящее от него, чтобы общаться с сыновьями, но под влиянием матери они не желают идти на примирение.

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Отметим, что Анджелина Джоли и Брэд Питт начали встречаться в 2005 году и считались одной из самых красивых пар Голливуда. Актеры поженились в 2014 году, но через два года Джоли подала на развод. Процесс сопровождался долгими судебными разбирательствами по поводу опеки над детьми и раздела имущества и завершился только через восемь лет, в декабре прошлого года. Дочь пары Шайло, когда ей исполнилось 18 лет, официально отказалась от фамилии отца. Примеру сестры следовали другие дочери пары — Захара и Вивьен.

В то же время Брэд Питт уже довольно долго встречается с дизайнером ювелирных изделий Инес де Рамон и заявил, что готов жениться на ней.

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