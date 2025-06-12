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Нет записи об увольнении: как пенсионеру доказать, что он не работает и получить перерасчет пенсии
Недавно Кабмин принял постановление о зачислении страхового стажа, приобретенного украинцами за границей (речь идет о республиках бывшего СССР) при определении права на пенсию по возрасту в Украине.
Но с нехваткой страхового стажа для назначения пенсии сталкиваются не только люди, работавшие в других республиках. Есть случаи, когда человек работал в разных областях Украины, но в его трудовой книжке нет записи об увольнении (особенно, если фирма находится на временно оккупированной территории). Тогда вопрос о правильном назначении пенсионных выплат под угрозой.
Эксперт по пенсионному праву Сергей Коробкин напомнил, что в случае трудоустройства или увольнения с работы пенсионер должен своевременно уведомлять Пенсионный фонд.
Документами, подтверждающими, что человек не работает, являются:
- копия приказа об увольнении с работы,
- трудовая книжка
- сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц (которые может найти Пенсионный фонд самостоятельно).
- документом может быть копия гражданско-правового договора.
В то же время, если в реестре застрахованных лиц нет записи о том, что человек уволен, поэтому даже если нет уплаты страховых взносов и страховой стаж не начисляется, человека все равно могут считать работающим.
По словам Коробкина, такое может произойти из-за халатности представителей фирмы, где человек работал, или из-за подачи ими несовершенной отчетности, где не отметили, что его уволили, и что договор прекратил действие. Или здесь есть определенные махинации со стороны работодателя.
Если у человека нет возможности связаться с бывшим работодателем, юрист советует еще раз пообщаться с представителями Пенсионного фонда. Возможно, в реестре застрахованных лиц уже произошли некоторые изменения.
Также через реестр можно узнать больше данных о фирме, которая подавала о работнике соответствующую отчетность.
Чтобы нажать на работодателя или легче найти его, можно обратиться в территориальные органы Государственной службы по вопросам труда.
В крайнем случае придется обращаться в правоохранительные органы.
Напомним, в Пенсионном фонде объяснили, почему не стоит накапливать пенсию на банковской карте.124
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