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Не только не добавят, но и отнимут: кого из пенсионеров и почему заставят вернуть выплаты
В то время, как некоторым украинским пенсионерам обещают рост выплат на 2000 гривен, других эти средства могут попросить вернуть. Речь идет о так называемых «лишних» пенсионных выплатах, которые становятся ими из-за некоторых условий.
Об этом напоминает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области. Как подчеркнули в управлении, на размер пенсии влияют разные обстоятельства, об изменении которых необходимо своевременно уведомлять органы Пенсионного фонда Украины, а при отсутствии информации о таких изменениях возможно начисление и выплата лишних средств, которые пенсионеру обязательно придется возвращать.
Так, на размер пенсии могут повлиять такие факты, как:
- трудоустройство пенсионера или занятие предпринимательской деятельностью, увольнение пенсионера с работы или прекращение предпринимательской деятельности (необходимость уведомления о трудоустройстве или увольнении с работы связана с тем, что к пенсии могут устанавливать определенные доплаты, надбавки или повышение, которые предусмотрены только неработающим пенсионерам);
- трудоустройство пенсионера, получающего пенсию за выслугу лет, на работу по специальности, дающей право на назначение такого вида пенсии (в этом случае выплата пенсии за выслугу лет прекращается);
- изменение места проживания (установленные специальные надбавки при выезде в другую местность могут быть прекращены);
- изменение статуса (лишение статуса ветерана войны определенной категории);
- изменение обстоятельств, которые являются правовым основанием назначения особого вида пенсии (при трудоустройстве пенсионера, получающего надбавку на содержание ребенка до 18 лет, выплата такой надбавки должна быть прекращена; при условии прекращения обучения или перевода с дневной на другую форму ребенок умершего кормильца теряет право на соответствующий вид пенсии).
В случае наступления таких обстоятельств необходимо информировать Пенсионный фонд Украины, обратившись в ближайший сервисный центр, или сделать это дистанционно — подать соответствующее заявление через личный электронный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда.
Переплату пенсионных выплат могут повлечь за собой и другие обстоятельства. Например, предоставление работодателем недостоверных сведений о размере заработной платы или продолжительности стажа.
«Суммы пенсий, выплаченные излишне вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера или же представления работодателем недостоверных данных о работнике, в соответствии с законом могут быть возвращены добровольно или взимаются на основании решений органов Пенсионного фонда или в судебном порядке», — подчеркнули в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Волынской области.
Тем временем в ООН продлили выплату дополнительной денежной помощи для 315 тысяч пенсионеров, лиц без права на пенсию и лиц с инвалидностью до конца июля 2025 года.205
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