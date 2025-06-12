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Загадочное кольцо на пальце дочери Джоли и Питта спровоцировало слухи о возможной помолвке
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, который заявил, что готов жениться на Инес де Рамон, 20-летняя Захара, вызвала волну спекуляций после того, как ее заметили с блестящим кольцом на безымянном пальце. Захара была замечена возле ресторана Craig's в Голливуде. Она пыталась оставаться незаметной, спрятав лицо под черную бейсболку, но внимание папарацци привлекло загадочное украшение на ее пальце. Особенно интригующим стало то, что ее спутником в тот вечер был молодой актер Элайджа Купер, который тоже учится в колледже Морхаус в Атланте.
Фотографии, полученные Page Six, показывают, как Захара садится на пассажирское сиденье автомобиля, которым управляет Купер. Молодые люди выглядели расслабленно и кокетливо улыбалась друг другу, что только усиливает слухи о возможных романтических отношениях.
Ни один из представителей голливудской пары — ни недавно праздновавшая 50-летие Анджелина Джоли, ни Брэд Питт — пока не прокомментировал ситуацию. Захара, поддерживавшая свою мать после развода с Питтом, даже отказалась от фамилии отца.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта изменила имя.186
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