В канун юбилея: инсайдеры рассказали, приняла ли Анджелина Джоли факт своего старения

4 июня актриса Анджелина Джоли, которой нужна защита от собственной охраны, будет праздновать свое 50-летие. Накануне даты инсайдеры рассказали журналистам, что обладательница премии «Оскар» принимает свое старение. Источник отметил: «Джоли ценит старение, потому что она потеряла маму молодой», сообщает geo.tv.

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Мама Джоли Маршелин Бертран умерла в 2007-м в возрасте 56 лет от рака яичников.

Также источник добавил, что Джоли собирается вернуться к своей работе в фонде. Актриса, имеющая шестерых детей с бывшим мужем Брэдом Питтом, основала Фонд Мэддокса Джоли-Питта в 2023 году, названный в честь ее старшего сына. Фонд оказывает поддержку общине, живущей в бедности в Камбодже.

«Она возвращается к работе в фонде, поскольку ее семья уже меньше нуждается в ней», — поделился источник.

Стоит отметить, что это произошло после того, как Джоли, посвятившая почти 20 лет жизни благотворительности, поразила публику Каннского кинофестиваля своей речью. Используя внимание Канн, Джоли призвала к глобальной справедливости, сказав: «Я думаю о таких фильмах, как „Тень моего отца“, премьера которого состоится здесь, в Каннах. Все, что может сделать международное кино более доступным, необходимо и желательно».

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что большое изменение в жизни Анджелины Джоли не за горами.

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