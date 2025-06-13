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Бывший директор ЦРУ назвал план Трампа относительно Украины наивным
Прошло почти 150 дней с тех пор, как Дональд Трамп во второй раз вступил в должность, пообещав мир на Ближнем Востоке и в Украине. Что касается последнего, то война продолжается, и уже появилось сообщение о том, что россия преодолела мрачную отметку своих потерь в один миллион. Между тем Украину продолжают бомбардировать, россия начала свою самую большую атаку беспилотников против страны с начала войны. Скорее всего, это месть за дерзкую операцию Украины «Паутина».
Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан назвал понимание Трампом как Украины, так и путина наивным и простым, пишет news.sky.com.
«Я думаю, что Дональд Трамп не знает, что он будет делать», — заявил он в ответ на вопрос о том, как дальше будет действовать президент США, чтобы положить конец войне в Украине.
По мнению экс-руководителя ЦРУ, украинцы многое сделали самостоятельно.
«Но я полагаю, что многое из этого изначально стало возможным благодаря некоторым идеям, которые исходят от их западных союзников», — отметил Бреннан.
Издание пишет, что у него достаточно хорошее понимание реалий войны, потому что именно при его каденции ЦРУ начало помогать Украине создавать собственную современную разведку.
Он добавил, что в 2014 году, когда впервые посетил Украину, украинская армия «все еще была насыщена российскими агентами». Впрочем, сейчас все по-другому.
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