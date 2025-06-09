Предположение президента Трампа, что он может позволить россии и Украине продолжать воевать, поставило американских законодателей в неудобное положение из-за их плана принудить к прекращению огня с помощью «сокрушительных» санкций против москвы. Комментарии Трампа затормозили план Сената по продвижению этого предложения, имеющего двухпартийную поддержку.

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Европейские лидеры продвигают планы по внедрению дополнительных ограничений на российские финансовые учреждения и экспорт нефти. В то же время украинские чиновники сохраняют надежду на план Сената, который благодаря драконовским санкциям может лишить россию 60 миллиардов долларов в год.

Законопроект в Сенате имеет более 80 соавторов из обеих партий, что является почти неслыханным уровнем поддержки. И хотя такой двухпартийной поддержки, защищенной от вето, достаточно, чтобы законодатели могли обойтись без мнения Белого дома, его сторонники не демонстрируют никаких признаков того, что они готовы бросить вызов президенту, пишет Bloomberg.

Республиканский соавтор Линдси Грэм, который раньше заявлял, что намерен утвердить план Сената к саммиту лидеров стран «Большой семерки», после комментариев Трампа, похоже, немного сбавил обороты.

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«Я тесно координирую эту работу с Белым домом с первого дня», — написал он.

Однако Трамп не проявил особого интереса к поддержке плана Грэма, а Белый дом настаивал на том, что любое решение относительно санкций будет приниматься исключительно президентом. Вместо этого он дал понять, что может отказаться от попыток заставить москву и Киев урегулировать конфликт, что он обещал во время предвыборной кампании.

Соавтор Грэмма, демократ Ричард Блюменталь, заявил, что они все еще работают над изменениями в законопроект, чтобы сделать его более приемлемым для Белого дома.

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Европейские лидеры тем временем продвигают планы по введению дополнительных ограничений на российские финансовые учреждения и теневой флот танкеров, используемых москвой для экспорта нефти. Эти ограничения подорвали российскую экономику, но не решимость путина продолжать войну.

Драконовский характер санкций в законопроекте Сената, направленных на прекращение крупного и прибыльного экспорта нефти, газа и других товаров с угрозой 500-процентных тарифов для покупателей, включая крупных торговых партнеров США, таких как Китай и Индия, сделает их дорогими для США, если путин немедленно не отступит. Мировые цены на энергоносители резко возрастут, равно как и торговые потоки.

«Это рискованное, но смелое предложение», — сказал Бен Харрис, директор экономических исследований Института Брукингса.

По оценкам украинских чиновников, сокращение экспорта нефти лишит россию 60 миллиардов долларов в год — сумму, которую она сейчас тратит на войну.

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Законопроект дает Трампу подстраховку, требуя от администрации подтвердить, что россия несерьезно относится к мирным переговорам или нарушила режим прекращения огня, прежде чем налагать на нее максимальные санкции.

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