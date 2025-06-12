Популярный в Украине овощ рекордно подорожал: в чем причина

Недавно Государственная служба статистики констатировала значительное удорожание ряда продуктов по сравнению с 2024 годом. В том числе масла, хлеба, яиц… В мае дорожал и «борщовый набор», в том числе и за счет цен на картофель, капусту, мясо.

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Впрочем, оказывается, что в этом году «зашкаливает» цена на еще один ингредиент — свеклу. Правда, это касается урожая прошлого года. Как сообщает AgroReview, цены находятся на «историческом максимуме» и продолжается это уже несколько месяцев. Даже несмотря на то, что на рынок начинает поступать и молодая свекла.

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Так, этот овощ реализуют по цене 25−33 грн/кг, что на 21% выше, чем год назад. Конечно, со временем свекла должна подешеветь, но, как прогнозируют эксперты агрорынка, снижение стоимости ожидается минимальным.

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Причина — отсутствие существенных переходных запасов овощей урожая 2024 года, что могло бы повлиять на существенное удешевление продукции.

Ранее директор Львовского департамента агропромышленного развития Людмила Гончаренко прогнозировала высокие цены на ягоды и фрукты, пострадавшие во время весенних заморозков. Менее доступными будут, в частности, абрикосы, персики, вишни и сливы. По ее словам, в пик уборки урожая сезонная продукция может дешеветь, однако низких цен в этом году ожидать не стоит.

Фото Pixabay

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