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Проводит имитацию реформ: Кулик о действиях Минздрава на фармрынке
Вместо реального снижения цен на медикаменты Министерство здравоохранения проводит имитацию реформ, действуя в интересах крупных фармпроизводителей, считает директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.
«Президент и СНБО дают четкий политический сигнал — сделать лекарства доступнее. Но дальше в дело вступает Минздрав — и начинается старая добрая игра в имитацию реформ», — отметил Кулик в сообщении на своей странице в Facebook.
По его мнению, инициатива Минздрава со списком «топ-100 препаратов» выглядит как рекламная кампания и не влияет на рынок в целом. Кроме того, отметил эксперт, принятие решений в министерстве происходит кулуарно, без должного обсуждения с экспертной средой.
«Аптекам запретили заключать маркетинговые договоры под лозунгом снижения цен, но это не дало результата для потребителей. Зато выиграли крупные производители, получившие сверхдоходы», — считает Кулик.
По его мнению, Минздрав действует несистемно, разрушая здоровый рынок под прикрытием борьбы за доступность лекарства, что фактически превращается в «борьбу за удобные договоренности».
«Если политическая воля президента и дальше будет обесцениваться на уровне министерства, вопрос возникает не только в доступности лекарств, а в управленческих механизмах в целом», — подытожил Кулик.
Ранее экономист Борис Кушнирук раскритиковал действия правительства по регулированию цен на лекарства.
Фото Pixabay12
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