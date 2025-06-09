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Из-за отсутствия системной ценовой политики в Украине дорожают лекарства, — эксперт
В Украине наблюдается рост цен на лекарственные средства из-за отсутствия системной ценовой политики в сфере здравоохранения и четкого регулирования со стороны государства.
Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, пишет «Апостроф».
«Регулирование фармрынка сегодня выглядит так, будто кто-то гасит пожар бензином. Министерство здравоохранения запрещает маркетинговые договоры и ожидает снижения цен. А на практике все наоборот: пациент платит больше, аптеки на грани выживания, а производители увеличивают прибыль», — сказал эксперт.
Кушнирук отметил, что после отмены маркетинговых договоров рынок остался без компенсаторных механизмов. По его словам, аптеки потеряли часть дохода, производители сохранили бонусную маржу, а пациенты столкнулись с ростом цен.
«МЗ занимается нормативными аспектами, Минэкономики — формально наблюдает, а в аптеках — реальный фронт. Это поле без владельца», — подчеркнул он.
Экономист также подчеркнул, что аптечная инфраструктура выполняет критически важную функцию обеспечения доступа к лекарствам, но оказалась под наибольшим давлением.
«Можно сколько угодно принимать постановления, но без прозрачной ценовой модели мы лечим не систему — мы просто заклеиваем трещины пластырем», — резюмировал Кушнирук.
Ранее экономист Борис Кушнирук отмечал, что конкуренция — единственный путь снизить цены по-настоящему, а не создать иллюзию регулирования.
Фото Pixabay12
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