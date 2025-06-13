Оккупация или давление: эксперт рассказал, чего ожидать на Сумском направлении от врага и в чем его главная цель

Начиная с конца мая российские оккупанты резко активизировали свои действия на Сумском направлении. Следствием этого может стать оккупация областного центра, но вероятнее всего задачи у россиян тут совершенно другие.

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Об этом «ФАКТАМ» рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев, по словам которого для оккупантов Сумы сегодня скорее политическая, чем военная цель. Но при этом имеется и задача военного характера, которая нацелена на Курское направление.

Эксперт напоминает, что недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что на Сумском направлении оккупанты накапливают оперативные резервы. По его словам, более 50 тысяч россиян уже стянуты к этому району. Как подчеркивает Дмитрий Снегирев, по данным аналитиков общественной организации «Правое дело», оперативные резервы россиян передислоцированы из тыловых районов российской федерации на территорию Курской области. Речь идет о подразделениях 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа.

Активизация российских войск на Сумском направлении, по мнению эксперта, имеет первостепенное не столько военное, сколько политическое значение для страны-оккупанта.

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Военная состоит в том, чтобы создать угрозу оперативного окружения украинской группировки в Курской области. Для этого они выбрали Юнаковку основным направлением продвижения и постараются взять под контроль логистический хаб Сумы-Юнаковка-Суджа — ключевой пункт обеспечения группировок Сил обороны на Курском и Белгородском направлениях.

Политическая задача предполагает реализацию на поле боя громких заявлений российского диктатора путина о «буферной зоне». И именно летом россияне постараются расширить зону присутствия на территории Украины.

«На мой взгляд, стоит обратить внимание на основную составляющую российской операции — информационно-политическую компоненту. Речь идет о том, что „сумский фактор“ будет использован оккупантами и уже используется для дипломатического давления на украинское военно-политическое руководство. Так, оккупанты в обнародованном меморандуме выдвинули территориальные претензии к украинской стороне: либо вывод подразделений ВСУ из контролируемых районов Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, либо рф масштабирует театральные боевые действия, прежде всего из Сумской, Харьковской и угрозы выхода на Днепропетровск», — говорит Дмитрий Снегирев.

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По словам эксперта, к сожалению, оккупанты имеют определенные тактические успехи и продвижение вглубь украинской территории. Захвачен ряд украинских сел, принадлежащих к Хотинской и Юнаковской общинам. Стратегической задачей оккупантов является выход непосредственно в населенный пункт Юнаковка, с целью огневого контроля над областным центром Сумы. Речь идет о неприцельных ударах по жилищной инфраструктуре. Это основная задача оккупантов.

Подобные огневые удары имеют целью распространение панических настроений у населения, внушение недоверия к центральной власти и военным, создание атмосферы хаоса с последующим оттоком граждан в другие регионы и перегрузкой социальных систем.

Как писали ранее «ФАКТЫ», ряд экспертов сомневаются, что россиянам под силу оккупировать Сумы.

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