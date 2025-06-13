Всегда был готов помочь побратимам: воин со Львовщины погиб в стрелковом бою на Сумщине

Страшная война продолжает уносить жизни наших воинов. В Винниковскую громаду пришла страшная весть — в бою пал Артем Киребко. В августе ему должно было исполниться 34 года. Об этом сообщил начальник отдела «Офис Львовской громады в г. Винники» Богдан Шустер.

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«Артем получил образование во Львовском институте межрегиональной академии управления персоналом на факультете правоведения. Работал на разных предприятиях. Увлечением Артема был футбол, интересовался спортом и любил рисовать. В 2017 году женился, у супругов родилась дочь», — говорится в сообщении.

В 2025 году Артем Киребко встал на защиту страны в ряды десантно-штурмового батальона 95-й бригады. Всегда был готов помочь побратимам, выполнял обязанности отлично, пользовался авторитетом среди коллег и подчиненных.

«Воин имел хороший уровень мотивации к военной службе и профессиональному самосовершенствованию», — добавляет Шустер.

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К сожалению, многим планам бойца не суждено было сбыться. 3 июня он был на своем последнем боевом задании. Произошло это в населенном пункте Макеевка Сумской области, в стрелковом бою защитник получил смертельные ранения.

У Артема остались жена Ульяна, дочь Ева, отец, мать и сестра.

Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели в бою солдата с Сумщины, который, несмотря на полученные ранения, возвращался в строй.

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