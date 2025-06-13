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Всегда был готов помочь побратимам: воин со Львовщины погиб в стрелковом бою на Сумщине
Страшная война продолжает уносить жизни наших воинов. В Винниковскую громаду пришла страшная весть — в бою пал Артем Киребко. В августе ему должно было исполниться 34 года. Об этом сообщил начальник отдела «Офис Львовской громады в г. Винники» Богдан Шустер.
«Артем получил образование во Львовском институте межрегиональной академии управления персоналом на факультете правоведения. Работал на разных предприятиях. Увлечением Артема был футбол, интересовался спортом и любил рисовать. В 2017 году женился, у супругов родилась дочь», — говорится в сообщении.
В 2025 году Артем Киребко встал на защиту страны в ряды десантно-штурмового батальона 95-й бригады. Всегда был готов помочь побратимам, выполнял обязанности отлично, пользовался авторитетом среди коллег и подчиненных.
«Воин имел хороший уровень мотивации к военной службе и профессиональному самосовершенствованию», — добавляет Шустер.
К сожалению, многим планам бойца не суждено было сбыться. 3 июня он был на своем последнем боевом задании. Произошло это в населенном пункте Макеевка Сумской области, в стрелковом бою защитник получил смертельные ранения.
У Артема остались жена Ульяна, дочь Ева, отец, мать и сестра.
Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели в бою солдата с Сумщины, который, несмотря на полученные ранения, возвращался в строй.139
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