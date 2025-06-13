Секрет теплых встреч: приготовьте родным фантастическое медовое печенье к ароматному чаю

Лето — время наслаждаться чаем со свежей мятой или лавандой с медовым печеньем. В лавандовый чай добавьте лимон, как это делают в Провансе, — будет очень вкусно.

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Испечь медовое печенье и угостить родных и друзей — отличная идея.

Рецептом лакомства с «ФАКТАМИ» поделилась украинская кулинар-гастроблогер Марина Гармаш.

- На сегодняшний день это мой любимый рецепт печенья, — говорит Марина Гармаш. — Оно вкусное и ароматное.

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Медовое печенье 2 яйца,

250 г сахара,

щепотка соли,

1 ст. л. сметаны,

1 ст. л. растительного масла,

2 ст. л. жидкого меда,

250 г маргарина,

4 стакана муки,

0, 5 ст. л. соды (погасить 9% уксусом). Дополнительно: 50 г семян тыквы (измельчить)

сахар,

мука.

Взбейте яйца с сахаром и солью, добавьте сметану, растительное масло, мед — перемешайте. Добавьте измельченные семена тыквы. Введите погашенную соду, перемешайте. Холодный маргарин натрите на терке, добавьте муку. Замесите мягкое тесто, которое прилипает к рукам. Уберите тесто в пакет, отправьте в холодильник для охлаждения. Можно — на ночь, но достаточно и 2 — 3 часов.

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Для формирования все тесто сразу не вынимайте из холодильника, берите частями — так удобнее.

Стол слегка посыпьте мукой, раскатайте пласт, придайте печенью желаемую форму. По желанию посыпьте сахаром. Переложите на противень с фольгой.

Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 — 200 градусов 15 — 20 минут. Сразу с противня не снимайте, дайте слегка остыть.

Вкусных и приятных моментов!

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Напомним рецепт медовой закуски из абрикосов, дорблю и грецких орехов.

Фото Марины Гармаш

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