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Книга рецептов

Секрет теплых встреч: приготовьте родным фантастическое медовое печенье к ароматному чаю

22:01 13 июня 2025
медовое печенье. Фото Марины Гармаш

Лето — время наслаждаться чаем со свежей мятой или лавандой с медовым печеньем. В лавандовый чай добавьте лимон, как это делают в Провансе, — будет очень вкусно.

Испечь медовое печенье и угостить родных и друзей — отличная идея.

Рецептом лакомства с «ФАКТАМИ» поделилась украинская кулинар-гастроблогер Марина Гармаш.

- На сегодняшний день это мой любимый рецепт печенья, — говорит Марина Гармаш. — Оно вкусное и ароматное.

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Медовое печенье

  • 2 яйца,
  • 250 г сахара,
  • щепотка соли,
  • 1 ст. л. сметаны,
  • 1 ст. л. растительного масла,
  • 2 ст. л. жидкого меда,
  • 250 г маргарина,
  • 4 стакана муки,
  • 0, 5 ст. л. соды (погасить 9% уксусом).

Дополнительно:

  • 50 г семян тыквы (измельчить)
  • сахар,
  • мука.

Взбейте яйца с сахаром и солью, добавьте сметану, растительное масло, мед — перемешайте. Добавьте измельченные семена тыквы. Введите погашенную соду, перемешайте. Холодный маргарин натрите на терке, добавьте муку. Замесите мягкое тесто, которое прилипает к рукам. Уберите тесто в пакет, отправьте в холодильник для охлаждения. Можно — на ночь, но достаточно и 2 — 3 часов.

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Для формирования все тесто сразу не вынимайте из холодильника, берите частями — так удобнее.

Стол слегка посыпьте мукой, раскатайте пласт, придайте печенью желаемую форму. По желанию посыпьте сахаром. Переложите на противень с фольгой.

Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 — 200 градусов 15 — 20 минут. Сразу с противня не снимайте, дайте слегка остыть.

Вкусных и приятных моментов!

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Напомним рецепт медовой закуски из абрикосов, дорблю и грецких орехов.

Фото Марины Гармаш

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