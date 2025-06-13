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Секрет теплых встреч: приготовьте родным фантастическое медовое печенье к ароматному чаю
Лето — время наслаждаться чаем со свежей мятой или лавандой с медовым печеньем. В лавандовый чай добавьте лимон, как это делают в Провансе, — будет очень вкусно.
Испечь медовое печенье и угостить родных и друзей — отличная идея.
Рецептом лакомства с «ФАКТАМИ» поделилась украинская кулинар-гастроблогер Марина Гармаш.
- На сегодняшний день это мой любимый рецепт печенья, — говорит Марина Гармаш. — Оно вкусное и ароматное.
Медовое печенье
- 2 яйца,
- 250 г сахара,
- щепотка соли,
- 1 ст. л. сметаны,
- 1 ст. л. растительного масла,
- 2 ст. л. жидкого меда,
- 250 г маргарина,
- 4 стакана муки,
- 0, 5 ст. л. соды (погасить 9% уксусом).
Дополнительно:
- 50 г семян тыквы (измельчить)
- сахар,
- мука.
Взбейте яйца с сахаром и солью, добавьте сметану, растительное масло, мед — перемешайте. Добавьте измельченные семена тыквы. Введите погашенную соду, перемешайте. Холодный маргарин натрите на терке, добавьте муку. Замесите мягкое тесто, которое прилипает к рукам. Уберите тесто в пакет, отправьте в холодильник для охлаждения. Можно — на ночь, но достаточно и 2 — 3 часов.
Для формирования все тесто сразу не вынимайте из холодильника, берите частями — так удобнее.
Стол слегка посыпьте мукой, раскатайте пласт, придайте печенью желаемую форму. По желанию посыпьте сахаром. Переложите на противень с фольгой.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 — 200 градусов 15 — 20 минут. Сразу с противня не снимайте, дайте слегка остыть.
Вкусных и приятных моментов!
Напомним рецепт медовой закуски из абрикосов, дорблю и грецких орехов.
Фото Марины Гармаш125
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