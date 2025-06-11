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Что-то многовато: сеть отреагировала на советы по стильным образам от Андре Тана
Популярный дизайнер Андре Тан, который назвал антитренды сезона, составил стильные образы для летнего отпуска. По словам Андре, в любой ситуации нужно давать себе время на отдых. На своей странице в социальной сети дизайнер назвал вещи, на которые стоит обратить внимание при составлении гардероба для отпуска.
«Чтобы выглядеть стильно в отпуске, не нужно тащить половину шкафа, — написал Андре. — Этот набор — минимум вещей, максимум вариантов: базовая футболка, oversize рубашка, шорты или юбка, легкие брюки, платье-комбинация и льняной жакет. Базовая футболка должна выглядеть опрятно, а не как домашняя. Льняную рубашку можно носить как платье или завязать на плечах. Важно выбирать натуральные ткани, и в юбке делать акцент на талии».
Для дополнения образа Андре рекомендует добавить аксессуары: серьги, платки и очки.
«Берите с собой плетеную сумку или мешочек, удобные сандалии, — добавил Андре. — И моя личная рекомендация — шелковый платок. Минимум вещей — максимум стильных образов».
Подписчики поблагодарили Тана за рекомендации и добавили свои пожелания.
«Забыли про шляпки, панамки, кепки», — написали в комментариях.
«Что-то многовато, — решили в сети. — Шорты, рубашка, футболки, два-три купальника — вполне достаточно».
Ранее был назван главный тренд лета, который сочетается со всем.128
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