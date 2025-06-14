- 11:33 В США республиканцы заблокировали дополнительные средства Украине: что произошло
- 11:22 Русский язык на сцене Киева: Андрей Данилко оказался в центре скандала
- 10:46 Ракеты «на любой вкус» и почти 200 дронов: в Воздушных силах рассказали, как отражали налет на Кременчуг
- 09:57 Ударные дроны «наведались на военный аэродром под Воронежем
- 09:31 Непобедимого боксера, родившегося в россии, зарезали на вокзале в Берлине
- 09:11 Сотни израильтян пострадали в результате ракетного удара Ирана в ночь на 15 июня
- 09:07 Парад на фоне протестов: как американцы «поздравили» президента Трампа с 79-летием
- 08:42 Цель — Кременчуг: ночью россияне массированно ударили по Полтавщине ракетами и беспилотниками
- 08:17 Скорпионам нужно контролировать эмоции, а Рыбам не перегружать себя: гороскоп на 15 июня
- 07:38 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 14.06 22:26 Три аксессуара, которым вы скажете спасибо в путешествии: это удобно и комфортно
- 14.06 21:59 Маринованные огурцы на любой вкус: простой рецепт от гастроблогера
«путин насмехается над Трампом»: польский министр не сдержал эмоций
Прибыв на переговоры в Рим, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что продолжение российских атак показывает, что «владимир путин насмехается над мирными усилиями президента Дональда Трампа», отмечает издание The Guardian.
«Европа активизирует свои планы по обороне, увеличивая расходы», — заявил министр.
Он добавил, что лидерам необходимо «разработать стратегию по поводу того, как помочь Украине защититься от этого российского нападения».
«Меня особенно беспокоит российский теневой флот судов, которые перевозят огромное количество нефти под удобными экзотическими флагами или вообще без флага и представляют материальную опасность для такого мелководного, закрытого моря, как Балтийское», — сказал Сикорский.
Напомним, ЕС уже ввел жесткие санкции, направленные против теневого флота москвы. В то же время Конгресс США под давлением Трампа, который не может преодолеть непонятную симпатию к путину, существенно смягчит «адские санкции» против россии.226
Читайте нас в Facebook
Девам — «Звезда», Стрельцам — «Влюбленные», а Козерогам — «Мир»: Таро-прогноз и советы карт на 15 июня