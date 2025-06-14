Прибыв на переговоры в Рим, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что продолжение российских атак показывает, что «владимир путин насмехается над мирными усилиями президента Дональда Трампа», отмечает издание The Guardian.

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«Европа активизирует свои планы по обороне, увеличивая расходы», — заявил министр.

Он добавил, что лидерам необходимо «разработать стратегию по поводу того, как помочь Украине защититься от этого российского нападения».

«Меня особенно беспокоит российский теневой флот судов, которые перевозят огромное количество нефти под удобными экзотическими флагами или вообще без флага и представляют материальную опасность для такого мелководного, закрытого моря, как Балтийское», — сказал Сикорский.

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Напомним, ЕС уже ввел жесткие санкции, направленные против теневого флота москвы. В то же время Конгресс США под давлением Трампа, который не может преодолеть непонятную симпатию к путину, существенно смягчит «адские санкции» против россии.

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