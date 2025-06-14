41.06 / 41.62 47.44 / 48.25
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«путин насмехается над Трампом»: польский министр не сдержал эмоций

11:24 14 июня 2025
Радослав Сикорский

Прибыв на переговоры в Рим, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что продолжение российских атак показывает, что «владимир путин насмехается над мирными усилиями президента Дональда Трампа», отмечает издание The Guardian.

«Европа активизирует свои планы по обороне, увеличивая расходы», — заявил министр.

Он добавил, что лидерам необходимо «разработать стратегию по поводу того, как помочь Украине защититься от этого российского нападения».

«Меня особенно беспокоит российский теневой флот судов, которые перевозят огромное количество нефти под удобными экзотическими флагами или вообще без флага и представляют материальную опасность для такого мелководного, закрытого моря, как Балтийское», — сказал Сикорский.

РЕКЛАМА

Напомним, ЕС уже ввел жесткие санкции, направленные против теневого флота москвы. В то же время Конгресс США под давлением Трампа, который не может преодолеть непонятную симпатию к путину, существенно смягчит «адские санкции» против россии.

РЕКЛАМА
226

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кому повезет во второй половине июня - Фото: Pixabay

Вселенная и Таро готовят для вас настоящее чудо: у кого очень скоро улучшится жизнь

Карты Таро, фото из открытых источников

Девам — «Звезда», Стрельцам — «Влюбленные», а Козерогам — «Мир»: Таро-прогноз и советы карт на 15 июня

Юморист Максим Галкин опубликовал фото с Сейшел

«Настоящий 18+ контент»: фото обнаженного Максима Галкина произвело фурор в Сети

Сердючка с "мамой", фото instagram Вєрки Сердючки

Русский язык на сцене Киева: Андрей Данилко оказался в центре скандала

Следующий материал
Новости партнеров