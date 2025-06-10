Никакого наказания: закон об адских санкциях США против рф существенно смягчат

Предложенные 500-процентные пошлины на страны, которые покупают российские энергоносители, могут отрезать США от основных торговых партнеров. Сенатор Линдси Грэм пообещал, что его законопроект о расширенных санкциях будет «разрушительным» для российской экономики. Но если он будет принят, предложение республиканца из Южной Каролины о введении 500-процентных пошлин для любой страны, которая покупает российскую энергию, фактически отрежет США от некоторых крупнейших экономик мира, включая союзников в Европе.

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«500-процентный тариф — это, по сути, жесткое эмбарго», — сказал Кевин Бук, управляющий директор энергетической исследовательской компании Clear View Energy Partners, пишет издание Politico.

Это исключение освободит от санкций Европейский Союз, который продолжает импортировать почти 20 процентов газа из россии. Но эксперты остаются скептически настроенными относительно того, что чрезвычайно высокие тарифы, предложенные в Законе о санкциях против россии, являются каким-либо образом реалистичными.

Как пишет издание, Индия и Китай покупают примерно 70 процентов российского энергетического экспорта, но несколько других стран, которые покупают нефть, газ или уран у москвы — и не включены в исключение — также могут подпадать под действие тарифов, предусмотренных законопроектом. Соединенные Штаты, которые все еще зависят от импорта обогащенного урана из россии для питания своих ядерных реакторов, также могут пострадать от этого законопроекта.

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Эдвард Фишман, старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, сказал, что страны, попавшие под действие законопроекта, будут вынуждены прекратить импорт российских энергоносителей.

Тарифы в размере 500 процентов на импорт товаров, произведенных в Китае, приведут к стремительному росту цен, нарушат цепочки поставок и могут повысить уровень безработицы в США до рецессионного уровня. Скорее всего, это приведет к резкому прекращению торговли США с Китаем.

«Это нанесет значительный ущерб американцам», — сказал Фишман.

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Целью законопроекта, соавтором которого является сенатор Ричард Блюменталь, является разрушение российской военной экономики, которая продолжает зарабатывать сотни миллиардов долларов на экспорте энергоносителей. Законопроект пользуется широкой поддержкой: на данный момент 82 сенатора подписались под законопроектом Грэма, а в Палате представителей растет поддержка сопутствующего законопроекта.

«Сенат возмущен тем, что россия играет в игры за наш счет и за счет всего мира. И мы готовы сделать то, чего раньше не хотели делать, — а именно преследовать людей, которые помогают путину», — сказал Линдси Грэм.

На данный момент законопроект содержит некоторые рычаги, которые Трамп мог бы применить, чтобы предотвратить введение пошлин, требуя от президента официально признать, что россия отказывается от переговоров или нарушила любое будущее мирное соглашение.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что заместитель председателя комитета Сената по разведке считает, что продолжение помощи США Украине имеет решающее значение.

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