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Дела плохи: Писториус поставил точку в вопросе поставок Украине ракет Taurus
В Германии уже некоторое время идет дискуссия по поставкам крылатых ракет Taurus, которой требовал Киев. Бывший канцлер Олаф Шольц это отверг, а нынешний канцлер Фридрих Мерц не исключил. Теперь министр обороны Борис Писториус однозначно отбросил ожидания Киева.
По словам федерального министра обороны, Германия не планирует поставки крылатых ракет Taurus в Украину. В ответ на вопрос во время своего визита в Киев министр сказал: «Поскольку вы спросили меня, рассматриваем ли мы это, мой ответ: нет». Украина давно требует поставки этого оружия, дальность которого превышает 500 километров и может быть использована для атаки по целям глубоко на территории россии, пишет издание N-tv.de.
Писториус на совместной пресс-конференции с Зеленским пообещал дополнительные 1,9 миллиарда евро военной помощи. Если Бундестаг одобрит эту дополнительную сумму, сказал министр, Германия предоставит Украине около 9 миллиардов евро в этом году.
Германия готова софинансировать системы «дальнего огня», производимые в Украине. И первые системы должны быть доступны в ближайшие месяцы, сказал министр.
«А во-вторых, мы предоставим средства, чтобы украинское правительство и украинские Вооруженные Силы могли приобрести оборудование в украинской оборонной промышленности, чьи мощности таким образом можно будет лучше использовать», — добавил он.
Дебаты по поводу немецких крылатых ракет Taurus продолжаются уже давно. В то время как предыдущее правительство при канцлере Олафе Шольце, министром обороны которого также был Писториус, всегда исключало поставки этого оружия, канцлер Фридрих Мерц четко высказался в их поддержку еще до вступления в должность.
Через несколько недель после вступления в должность в конце мая он заявил, что «больше не будет никаких ограничений относительно дальности» для поставляемого Украине оружия, что вновь разожгло дебаты относительно Taurus.
Тем временем стало известно о возможном первом применении украинской баллистической ракеты «Гром», которая может бить на сотни километров.438
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