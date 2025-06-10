Не только Taurus и ATACMS: эксперт рассказал, какие украинские ракеты могут бить на сотни километров

В то время как в Германии жители не поддерживают передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, Украина может обойтись и некоторыми собственными разработками. В этих целях украинская сторона сегодня масштабирует производство собственных средств поражения: модернизированных ракет «Нептун», модернизированной системы С-200, оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» и других. Об этом «ФАКТАМ» сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев, подчеркнувший, что украинское оружие уже не просто альтернатива западным средствам поражения — оно уверенно превосходит их по дальности и эффективности.

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«Гром-2», модернизированные «Нептун» и С-200 — все эти разработки наносят точные удары по российской инфраструктуре.

Так, ракетный комплекс «Гром-2» является разработкой КБ «Южное» и был публично представлен на военном параде в День Независимости Украины в 2020 году. По информации из открытых источников, боевая часть ракеты имеет массу 480 кг. Она может быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме. Моноблочная схема использует осколочно-фугасную или проникающую осколочно-фугасную часть. Бортовая система управления ракеты инерционна, комплектуется системами навигации и наведения разного типа (радиолокационными, оптико-электронными и другими).

«Гром-2» может лететь по так называемой аэробалистической траектории — совершая непредсказуемые «прыжки», уклоняясь от противоракет. Это увеличивает шансы ракеты преодолеть противовоздушную оборону противника. Кстати, подобными свойствами обладают и российские ракеты «Искандер».

Судя по имеющейся информации, реальная дальность комплекса «Гром-2» может составить до 500 километров. Это соразмерно с тактико-техническими характеристиками немецких ракет Taurus и почти вдвое превышает дальность американских ATACMS — 300 километров. Дальности «Грома» хватает для уничтожения любой цели на оккупированной территории Украины. А в случае необходимости ее хватит, чтобы добраться до передовых аэродромов и военных баз на территории сопредельных государств.

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Впервые о применение «Грома-2» в марте 2023 года заявили в минобороны страны-оккупанта.

Еще одной разработкой КБ «Южное» является новый украинский ракетный комплекс «Ольха», созданный на базе реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч». Это полностью украинская разработка, превосходящая все параметры «Смерча».

Следует отметить, что все комплектующие для производства «Ольхи» отечественные, включая систему управления, новое ракетное топливо, новую боевую часть. «Ольха» — это не только создание ракеты, но и конструирование полноценного ракетного комплекса.

Также эксперт отмечает глубокую модернизацию советского ЗРК С-200, предназначенного для борьбы с самолетами, воздушными командными пунктами, постановщиками препятствий и другими пилотируемыми и беспилотными средствами воздушного нападения на высотах от 300 метров до 40 км, летящих со скоростями до 4300 км/ч, на дальностях до 300 км. Хотя сами комплексы считаются устаревшими, в ВСУ им явно провели определенную модернизацию:

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1) у С-200 полуактивная радиолокационная наводка, позволяющая атаковать наземные цели;

2) вероятнее всего, поменяли и боевую часть ракеты, которая имела небольшой вес в 220 кг при общем весе ракеты в 7 тонн, при этом из 220 кг всего 90 кг — это взрывчатые вещества, а остальное — поражающие элементы;

3) нужно было менять еще и двигатель, потому что он у С-200 жидкотопливный, что ухудшает ее возможности в сравнении с твердотопливным двигателем.

«Замечу, что развитие собственных средств поражения — в приоритете Украины. В июле 2024 г. президент заявил, что Украина приближается к применению отечественных баллистических ракет, 27 августа 2024 г. он официально подтвердил успешные испытания первой отечественной баллистической ракеты. В начале мая текущего года на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего президент Украины дал поручение максимально ускорить создание украинской баллистической ракеты. Война должна ощущаться там, откуда она пришла. А наша дальнобойность — это четкая и эффективная гарантия безопасности для Украины», — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

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Заметим, что в ночь с 8 на 9 июня оккупанты установили новый рекорд по количеству средств воздушного нападения, использовав 499 дронов и ракет.

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