Первый удар «Грома» случился? Стало известно о возможном первом применении украинской баллистической ракеты

В то время как оккупанты используют ракеты и дроны массированных атак по мирной инфраструктуре, Украина атакует исключительно военные объекты врага. Причем в этом поможет помочь новейший ракетный комплекс «Гром».

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Такое предположение высказал в эфире «Эспрессо» военный эксперт, директор развития информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых. По его словам, Украина получила собственную баллистическую ракетную систему, и она уже сейчас проходит реальное испытание в боевых условиях.

Об этом говорит рост успешных дальнобойных ударов ВСУ по командным пунктам в мае, и успешное поражение дивизиона ракетного комплекса «Искандер». При этом никто точно не может указать, чем именно удалось поразить цель на территории противника и это указывает на то, что эти испытания проходили в реальных боевых условиях.

Ранее СМИ сообщали, что в середине мая ракета преодолела почти 300 км и уничтожила российский командный пункт. Такая дальность удара ракеты может говорить о том, что речь идет об оперативно-тактическом ракетном комплексе «Гром-2».

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Сам ракетный комплекс «Гром-2» начал разрабатываться КБ «Южное» в 2013-м году и был публично представлен на военном параде ко Дню Независимости Украины в 2020 году. Точных данных о ракете, как и степени ее готовности — нет.

Известно, что боевая часть ракеты имеет массу в 480 кг и может быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме: моноблочная схема использует осколочно-фугасную или проникающую осколочно-фугасную часть. Бортовая система управления ракеты инерционна, комплектуется системами навигации и наведения разного типа (радиолокационными, оптико-электронными и другими).

К плюсам «Гром-2» можно отнести возможность полета по так называемой аэробалистической траектории — совершая непредсказуемые «прыжки», уклоняясь от противоракет противника. Это увеличивает шансы ракеты преодолеть противовоздушную оборону противника.

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В пользу того, что речь в мае могла идти именно о «Громе» говорит тот факт, что дальность его стрельбы колеблется от 280 (базовый) до 500 км (улучшенный вариант), что соразмерно с тактико-техническими характеристиками германских ракет Taurus и почти вдвое больше американского ATACMS («Атакмс») — 300 километров.

Впервые о применение «Грома-2» еще в марте 2023 года заявили в минобороны страны-оккупанта. В то же время официально первый испытательный полет ракеты, о котором сообщил президент Украины Владимир Зеленский, прошел лишь в 2024-м.

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