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Нашли виновную: стало известно, почему старший сын Бэкхэмов Бруклин отдалился от семьи
Две недели назад Дэвид Бэкхэм отметил 50-летие. Но в сети и СМИ празднование обсуждается до сих пор. В конце концов, стало известно, почему их с Викторией 26-летний сын Бруклин пропустил вечеринку.
Как сообщил Daily Mail инсайдер, в том, что парень отстранился от семьи, виновата его жена модель Никола Пельтц. По крайней мере, в этом убеждены после полученной информации инсайдера Дэвид и Виктория.
«Никола находит способ начать спор, затем она заставляет его не разговаривать с семьей, а потом он не появляется на семейных мероприятиях. Она делала это перед каждым семейным мероприятием со дня свадьбы», — раскрыл детали собеседник издания.
Он добавил, что родители заметили, как их наследник изменился после торжеств, и не к лучшему.
Дело не в ревности со стороны родителей, а в том, что Никола крутит Бруклином как хочет, а он вряд ли счастлив в таких отношениях по-настоящему.
«Никола у него на первом месте, и это касается того, чего она хочет. Дэвид и Виктория особенно озабочены характером отношений. Все, что они хотят, чтобы Бруклин был счастлив. Возможно, так оно и есть, но это очень беспокоит всю семью», — добавил инсайдер.
Что инсайдер прав, доказывают и события, происходящие вокруг семьи. Пропустив все семейные юбилеи, Никола Пельтц и Бруклин Бэкхэм вместе посетили презентацию компании Airbnb, с которой сотрудничает Бруклин. Никола пришла поддержать Бруклина на фоне семейного конфликта, а вот его родители Дэвид и Виктория Бэкхем — нет.
Супруги, которые недавно проигнорировали дни рождения Дэвида и Виктории Бэкхэм и не появились ни на одной из праздничных вечеринок, с улыбкой позировали фотографам на мероприятии и выглядели вполне счастливыми.
Об этом молодые люди написали в социальных сетях.
Отметим, что дочь миллиардера Нельсона Пельтца Никола и Бруклин Бэкхэм вместе уже пять лет. Они поженились в 2022 году и официально взяли двойную фамилию Пельтц-Бэкхэм.
Еще перед свадьбой отношения между Викторией Бэкхэм и ее невесткой испортились. Тогда Никола отказалась от свадебного платья бренда Виктории Виктории Beckham и ее помощи во время подготовки торжеств. Тогда конфликт вроде бы «потушили». Впрочем, уже в марте Никола и Бруклин не пришли на показ Виктории, на котором были остальные дети Бэкхэмов: 22-летний Ромео, 20-летний Круз и 13-летняя Харпер. Они также не поздравили Викторию с Днем матери и давно не выкладывали фото.
Тогда же, напомним, стало известно, что Никола Пельтц считает родителей Бруклина токсичными.170
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