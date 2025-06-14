- 11:33 В США республиканцы заблокировали дополнительные средства Украине: что произошло
- 11:22 Русский язык на сцене Киева: Андрей Данилко оказался в центре скандала
- 10:46 Ракеты «на любой вкус» и почти 200 дронов: в Воздушных силах рассказали, как отражали налет на Кременчуг
- 09:57 Ударные дроны «наведались на военный аэродром под Воронежем
- 09:31 Непобедимого боксера, родившегося в россии, зарезали на вокзале в Берлине
- 09:11 Сотни израильтян пострадали в результате ракетного удара Ирана в ночь на 15 июня
- 09:07 Парад на фоне протестов: как американцы «поздравили» президента Трампа с 79-летием
- 08:42 Цель — Кременчуг: ночью россияне массированно ударили по Полтавщине ракетами и беспилотниками
- 08:17 Скорпионам нужно контролировать эмоции, а Рыбам не перегружать себя: гороскоп на 15 июня
- 07:38 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 14.06 22:26 Три аксессуара, которым вы скажете спасибо в путешествии: это удобно и комфортно
- 14.06 21:59 Маринованные огурцы на любой вкус: простой рецепт от гастроблогера
Брэд Питт и Инес де Рамон сходили на двойное свидание с Джиджи Хадид и Брэдли Купером
После того, как Брэд Питт перестал общаться с двумя из своих приемных детей, он все силы направил на создание семьи с Инес де Рамон.
В частности, на днях они сходили на двойное свидание с другой парой: Джиджи Хадид и Брэдли Купером. Пара встретилась в корейском ресторане Cote в Нью-Йорке, пишут СМИ.
Папарацци удалось снять знаменитостей, когда те возвращались домой. На 32-летней Инес де Рамон в тот вечер было светло-желтое платье с открытыми плечами, а на 61-летнем Питте — лавандовая шелковая рубашка и джинсы.
50-летний Купер и 30-летняя Хадид оделись в стиле кэжуал.
На днях Питт высказался об ошибках молодости в разговоре с ET: «Неважно, какую ошибку ты совершил, важно извлечь из нее урок и двигаться дальше. Это приведет к новому успеху. В моем возрасте я понимаю, как важно окружать себя людьми, которых хорошо знаешь, которых любишь и любят тебя в ответ» .
Эти слова прозвучали вскоре после того, как Брэд впервые прокомментировал развод с Анджелиной Джоли.
С Инес де Рамон актер встречается с 2022 года. В их отношениях, судя по всему, все серьезно, хотя недавно инсайдеры рассказали, что Питт передумал жениться на своей девушке: якобы дело не в ней, а в травме после расставания
В свою очередь, у Джиджи и Купера якобы все идет к браку. Девушка начала общаться с дочерью актера от россиянки Шейк.
А старшая дочь Питта Шайло, отказавшаяся от его фамилии, сменила имя.
Фото: https://people.com/220
Читайте нас в Facebook
Девам — «Звезда», Стрельцам — «Влюбленные», а Козерогам — «Мир»: Таро-прогноз и советы карт на 15 июня