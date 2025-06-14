Брэд Питт и Инес де Рамон сходили на двойное свидание с Джиджи Хадид и Брэдли Купером

После того, как Брэд Питт перестал общаться с двумя из своих приемных детей, он все силы направил на создание семьи с Инес де Рамон.



В частности, на днях они сходили на двойное свидание с другой парой: Джиджи Хадид и Брэдли Купером. Пара встретилась в корейском ресторане Cote в Нью-Йорке, пишут СМИ.



Папарацци удалось снять знаменитостей, когда те возвращались домой. На 32-летней Инес де Рамон в тот вечер было светло-желтое платье с открытыми плечами, а на 61-летнем Питте — лавандовая шелковая рубашка и джинсы.

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50-летний Купер и 30-летняя Хадид оделись в стиле кэжуал.

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На днях Питт высказался об ошибках молодости в разговоре с ET: «Неважно, какую ошибку ты совершил, важно извлечь из нее урок и двигаться дальше. Это приведет к новому успеху. В моем возрасте я понимаю, как важно окружать себя людьми, которых хорошо знаешь, которых любишь и любят тебя в ответ» .

Эти слова прозвучали вскоре после того, как Брэд впервые прокомментировал развод с Анджелиной Джоли.

С Инес де Рамон актер встречается с 2022 года. В их отношениях, судя по всему, все серьезно, хотя недавно инсайдеры рассказали, что Питт передумал жениться на своей девушке: якобы дело не в ней, а в травме после расставания

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В свою очередь, у Джиджи и Купера якобы все идет к браку. Девушка начала общаться с дочерью актера от россиянки Шейк.

А старшая дочь Питта Шайло, отказавшаяся от его фамилии, сменила имя.

Фото: https://people.com/

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