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Украина

За три года ситуация изменилась не в пользу россиян: эксперт о наступлении на Одессу

12:44 15 июня 2025
Одесса

Не имея возможности захватить Одессу, враг продолжает терроризировать мирных жителей города. Заместитель начальника штаба ВМС (2004−2020 гг.) Андрей Рыженко убежден, что для успешной высадки десанта оккупантов в Одессе необходимы удары еще с двух направлений. Речь идет об ударе со стороны Николаева и так называемого Приднестровья, считает военный.

«Такие опасения были три года назад, когда в марте 2022 года россияне как минимум трижды пытались высадить десант. Такая ситуация могла иметь место, но этого не произошло. За эти три года ситуация действительно изменилась не в пользу россиян… Береговая оборона получила современное вооружение — противокорабельные ракеты и морские ударные дроны. Кроме того, флот десантных кораблей врага ослаб, потому что часть уничтожена и многое выведено из строя. Все эти их запугивания — действительно информационно-психологическое воздействие», — сказал Рыженко.

Добавим, что президент Владимир Зеленский 11 июня в своей речи на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Одессе заявил, что россия целенаправленно угрожает югу Украины.

«И, наконец, снова мы здесь, в нашем прекрасном городе, в Одессе. Этот прекрасный город является целью для россии. Она хочет уничтожить его, как уничтожила бесчисленные города и села на оккупированных территориях», — заявил президент.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина наладила производство модернизированных ракет «Нептун», поразивших крейсер «Москва», и других высокоточных ракет, которые могут бить на сотни километров.

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