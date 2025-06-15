Сотни израильтян пострадали в результате ракетного удара Ирана в ночь на 15 июня (видео)

Противостояние Израиля и Ирана приобретает масштабы. В ночь на 15 мая Иран нанес очередной ракетный удар по Израилю.

В результате атаки погибли 8 человек, более 200 получили ранения, около 35 человек считаются пропавшими без вести. Об этом пишет The Times of Israel.

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«Восемь человек погибли, 200 получили ранения в результате иранских обстрелов. Спасатели пытаются найти около 35 пропавших без вести» , — говорится в сообщении.

СМИ сообщают, что 4 человека, в том числе 8-летняя девочка, погибли в результате попадания иранской ракеты в жилое здание в городе Бат-Ям, расположенном неподалеку от Тель-Авива.

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Кроме того, четыре человека погибли в городе Тамра на севере Израиля.

Спасатели продолжают искать людей под завалами домов, разрушенных в результате ракетных атак со стороны Ирана.

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В свою очередь, израильские беспилотники атаковали по меньшей мере два объекта газовой промышленности Ирана, включая крупнейшее в мире месторождение природного газа, передает Haaretz.

Сообщалось о мощном взрыве на иранском газоперерабатывающем заводе на месторождении Южный Парс, что привело к пожару на объекте. Завод производит сжиженный природный газ и другие продукты.

Министерство нефти Ирана подтвердило факт атаки, отметив, что инцидент произошел на объекте, являющемся частью крупнейшего в мире месторождения чистого природного газа. По словам министерства, пожар удалось потушить, однако о степени повреждений пока не сообщается.

Второй удар, по данным телеканала Fox News, пришелся на газовый объект вблизи города Бандар-Аббас. Израильский чиновник, на которого ссылается издание, отметил, что этот удар был «сигнальным» и должен был «отправить четкое сообщение официальным лицам в Тегеране».

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Напомним, президент Трамп сегодня, 15 июня, должен был провести переговоры с Ираном, пытаясь заключить соглашение о прекращении Тегераном производства ядерного оружия в обмен на снятие санкций.

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