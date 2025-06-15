Ударные дроны «наведались на военный аэродром под Воронежем (видео)

Российские военные аэродромы — законная цель украинских дронов. Так, на днях ударные дроны атаковали аэродром в Бутурлиновке (Воронежская область россии), где базируется ударная авиация рф, передает Telegram-канал Supernova+.



Ночная атака произошла 13 июня 2025 года. Местные слышали около 15 взрывов.

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Аэродром расположен примерно в 3 км от населенного пункта Бутурлиновка Воронежской области, где базируется 899-й гвардейский штурмовой авиационный Оршанский полк.

От государственной границы Украины аэродром находится на расстоянии примерно 200-250 км.

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Недавно украинские БПЛА атаковали аэропорт «Брянск», уничтожив российский военный вертолет Ми-8 и повредив Ми-35. Также был поражен склад боеприпасов.

Напомним, в ночь на 14 июня украинские дроны нанесли поражение по военным заводам российского агрессора, производящим взрывчатку. Под удар попали комбинат «Невинномысский Азот» в Ставропольском крае россии. Это один из ключевых производителей базовых компонентов взрывчатых веществ, боеприпасов и ракетного топлива. Предприятие задействовано в обеспечении вооруженной агрессии россии против Украины. Кроме того, был поражен «Новокуйбышевский нефтехимический завод» в Самарской области. Это одно из ведущих предприятий по производству компонентов взрывчатых веществ.

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